Активные операции продолжаются после обнаружения азиатских шершней на Тиссайде

Растет обеспокоенность по поводу присутствия на Тиссайде азиатских шершней, также известных как желтоногие шершни. В последние годы этих инвазивных хищников стали чаще встречать, и они представляют значительную угрозу для медоносных пчел и биоразнообразию. Национальный отдел пчеловодства (НБУ) сообщил о резком увеличении количества найденных в этом году гнезд: уже обнаружено 54.

Подтвержденное обнаружение азиатского шершня в Ярме побудило к поиску, в результате которого было обнаружено гнездо возле реки Тис. В настоящее время существуют планы уничтожить и удалить гнездо на следующей неделе в рамках усилий по защите опылителей, особенно медоносных пчел, от уничтожения. Британская ассоциация пчеловодов (BBKA) активно повышает осведомленность об шершнях и их потенциальном влиянии на местные экосистемы.

Еще одно наблюдение было зарегистрировано 20 сентября в районе Эглсклифф, недалеко от Уосдейл Драйв. Этот район находится под пристальным наблюдением на предмет дальнейшей активности. Ассоциация пчеловодов Кливленда регулярно предоставляет обновленную информацию о ситуации, подтверждая, что в пятницу группа пчеловодов успешно обнаружила гнездо.

Хотя шершни были обнаружены в основном на Тиссайде, их видели и в других частях Великобритании. В апреле о наблюдениях сообщалось в Нортумберленде, а в сентябре поступило заслуживающее доверия сообщение из Халла. В этих районах продолжаются усилия по мониторингу для оценки степени присутствия шершней и потенциальной угрозы.

Азиатские шершни, родом из Азии, начали распространяться по Европе в 2004 году. Их прибытие в Великобританию впервые было отмечено в конце 2016 года, начиная с Нормандских островов и в конечном итоге добравшись до Южной Англии. Эти шершни способны убить людей, страдающих аллергией, одним укусом и съесть до 50 пчел в день, создавая значительный риск как для здоровья человека, так и для биоразнообразия.

источники:

- Зеркало

– Национальный отдел пчеловодства

– Британская ассоциация пчеловодов

– Ассоциация пчеловодов Кливленда