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Активные операции продолжаются после обнаружения азиатских шершней на Тиссайде

ByМамфо Брешиа

сентябрь 24, 2023
Активные операции продолжаются после обнаружения азиатских шершней на Тиссайде

Растет обеспокоенность по поводу присутствия на Тиссайде азиатских шершней, также известных как желтоногие шершни. В последние годы этих инвазивных хищников стали чаще встречать, и они представляют значительную угрозу для медоносных пчел и биоразнообразию. Национальный отдел пчеловодства (НБУ) сообщил о резком увеличении количества найденных в этом году гнезд: уже обнаружено 54.

Подтвержденное обнаружение азиатского шершня в Ярме побудило к поиску, в результате которого было обнаружено гнездо возле реки Тис. В настоящее время существуют планы уничтожить и удалить гнездо на следующей неделе в рамках усилий по защите опылителей, особенно медоносных пчел, от уничтожения. Британская ассоциация пчеловодов (BBKA) активно повышает осведомленность об шершнях и их потенциальном влиянии на местные экосистемы.

Еще одно наблюдение было зарегистрировано 20 сентября в районе Эглсклифф, недалеко от Уосдейл Драйв. Этот район находится под пристальным наблюдением на предмет дальнейшей активности. Ассоциация пчеловодов Кливленда регулярно предоставляет обновленную информацию о ситуации, подтверждая, что в пятницу группа пчеловодов успешно обнаружила гнездо.

Хотя шершни были обнаружены в основном на Тиссайде, их видели и в других частях Великобритании. В апреле о наблюдениях сообщалось в Нортумберленде, а в сентябре поступило заслуживающее доверия сообщение из Халла. В этих районах продолжаются усилия по мониторингу для оценки степени присутствия шершней и потенциальной угрозы.

Азиатские шершни, родом из Азии, начали распространяться по Европе в 2004 году. Их прибытие в Великобританию впервые было отмечено в конце 2016 года, начиная с Нормандских островов и в конечном итоге добравшись до Южной Англии. Эти шершни способны убить людей, страдающих аллергией, одним укусом и съесть до 50 пчел в день, создавая значительный риск как для здоровья человека, так и для биоразнообразия.

источники:
- Зеркало
– Национальный отдел пчеловодства
– Британская ассоциация пчеловодов
– Ассоциация пчеловодов Кливленда

By Мамфо Брешиа

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