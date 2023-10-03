Раскрытие механизма регуляции MITF целевых генов

Исследователи из Людвига Оксфорда сделали важное открытие относительно фактора транскрипции, связанного с микрофтальмией (MITF), и того, как он регулирует свои гены-мишени. MITF играет решающую роль в развитии пигментных клеток, а также связан с меланомой, типом рака кожи. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, раскрывают ключевое понимание механизмов, лежащих в основе контроля MITF над экспрессией генов.

Исследователи под руководством Пакаварина Луфраситтифола и Колина Годинга обнаружили, что ацетилирование специфического остатка лизина, K206, ингибирует способность MITF связываться с элементами ДНК, связанными с дифференцировкой. Ацетилирование изменяет предпочтения MITF в связывании ДНК путем модификации белков CBP/p300. Это открытие дает ценную информацию о патологии синдрома Ваарденбурга, генетического заболевания, характеризующегося дефектами пигментации, связанными с мутацией K206.

Еще одним примечательным наблюдением исследования является то, что более 40% молекул MITF в ядре остаются прочно связанными с ДНК, причем время пребывания увеличивается более чем на 100 секунд. Эта увеличенная продолжительность связывания предполагает, что MITF может играть роль в создании и поддержании специфических структур хроматина в меланоцитах, подобно другим регуляторам транскрипции, участвующим в организации хроматина.

Понимание механизмов, которые регулируют целевую селективность MITF и связывание ДНК, имеет решающее значение для понимания развития меланомы и определения будущих терапевтических стратегий. Дальнейшие исследования в этой области могут быть сосредоточены на изучении точных молекулярных взаимодействий, участвующих в связывании и ацетилировании ДНК MITF, а также на изучении вклада других факторов в его целевую селективность. Такие знания могут проложить путь к целенаправленным вмешательствам в лечении меланомы, а также других заболеваний, связанных с развитием пигментных клеток.

Источник: Nature Communications (2023 г.) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7.