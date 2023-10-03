CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Раскрытие механизма регуляции MITF целевых генов

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Раскрытие механизма регуляции MITF целевых генов

Исследователи из Людвига Оксфорда сделали важное открытие относительно фактора транскрипции, связанного с микрофтальмией (MITF), и того, как он регулирует свои гены-мишени. MITF играет решающую роль в развитии пигментных клеток, а также связан с меланомой, типом рака кожи. Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, раскрывают ключевое понимание механизмов, лежащих в основе контроля MITF над экспрессией генов.

Исследователи под руководством Пакаварина Луфраситтифола и Колина Годинга обнаружили, что ацетилирование специфического остатка лизина, K206, ингибирует способность MITF связываться с элементами ДНК, связанными с дифференцировкой. Ацетилирование изменяет предпочтения MITF в связывании ДНК путем модификации белков CBP/p300. Это открытие дает ценную информацию о патологии синдрома Ваарденбурга, генетического заболевания, характеризующегося дефектами пигментации, связанными с мутацией K206.

Еще одним примечательным наблюдением исследования является то, что более 40% молекул MITF в ядре остаются прочно связанными с ДНК, причем время пребывания увеличивается более чем на 100 секунд. Эта увеличенная продолжительность связывания предполагает, что MITF может играть роль в создании и поддержании специфических структур хроматина в меланоцитах, подобно другим регуляторам транскрипции, участвующим в организации хроматина.

Понимание механизмов, которые регулируют целевую селективность MITF и связывание ДНК, имеет решающее значение для понимания развития меланомы и определения будущих терапевтических стратегий. Дальнейшие исследования в этой области могут быть сосредоточены на изучении точных молекулярных взаимодействий, участвующих в связывании и ацетилировании ДНК MITF, а также на изучении вклада других факторов в его целевую селективность. Такие знания могут проложить путь к целенаправленным вмешательствам в лечении меланомы, а также других заболеваний, связанных с развитием пигментных клеток.

Источник: Nature Communications (2023 г.) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев