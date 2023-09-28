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Наука

Учет изменчивости кислорода в прибрежных экосистемах

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Учет изменчивости кислорода в прибрежных экосистемах

Снижение уровня кислорода в океанах из-за изменения климата и загрязнения представляет собой серьезную угрозу морской жизни и экосистемам. Однако, по мнению исследователей из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST), для точного прогнозирования судьбы морской жизни необходимо учитывать изменения уровня кислорода во времени и пространстве в моделях морской экосистемы.

Текущие модели не могут отразить динамику кислорода в прибрежных экосистемах, богатых организмами, производящими кислород, таких как луга с морской травой, мангровые леса и коралловые рифы. Эти экосистемы имеют другую динамику по сравнению с менее продуктивными районами океана, которые иногда называют «голубыми пустынями».

В исследовании, проведенном морским ученым Марко Фузи, наблюдения за крабами в мангровых лесах показали их способность выживать в перенасыщенных кислородом водах благодаря увеличению выработки кислорода при более высоких температурах. Исследователи также обнаружили колебания уровня кислорода в Венецианской лагуне и коралловых рифах в Красном море, ставя под сомнение предыдущие предположения о «мертвых зонах» с обеднением кислорода.

Исследование подчеркивает необходимость разработки сложных математических моделей, учитывающих изменчивость уровней кислорода в управлении морской экосистемой. Линейные модели, основанные на средних значениях растворенного кислорода, недостаточны для отражения истинной динамики прибрежных экосистем.

Результаты исследования показывают, что морские виды в продуктивных экосистемах обладают высокой способностью к адаптации и устойчивости, что противоречит предыдущим прогнозам о значительной утрате биоразнообразия. Включив колебания в модели, ученые смогут лучше понять способность морских видов адаптироваться и разработать эффективные стратегии сохранения.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Источник: Фолко Джоми и др., Динамика кислорода в морских продуктивных экосистемах в экологически значимых масштабах, Nature Geoscience (2023).

By Мамфо Брешиа

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