Вращающиеся черные дыры разрывают окружающие газовые диски, объясняя драматическое поведение квазаров

Исследователи из Северо-Западного университета провели 3D-моделирование с высоким разрешением, которое показывает, как вращающиеся черные дыры разрывают окружающее пространство-время, что приводит к жестокому разрушению газовых дисков, известных как аккреционные диски. Это явление оказывает существенное влияние на поведение некоторых самых ярких объектов ночного неба, таких как квазары.

В ходе моделирования исследователи обнаружили, что внутреннее кольцо аккреционного диска сначала поглощается черной дырой, оставляя после себя разрыв. Затем мусор с внешнего субдиска попадает в зазор, заполняя его, и процесс повторяется. Удивительно, но этот цикл «еда-дозаправка-еда» происходит в течение нескольких месяцев, гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Это открытие помогает объяснить резкие изменения, наблюдаемые в квазарах, которые, как полагают, являются результатом взаимодействия между черными дырами и их заполненными газом аккреционными дисками. Классическая теория аккреционного диска с трудом могла объяснить быстрые изменения, наблюдаемые в квазарах, но моделирование дает потенциальное объяснение. Поярчание и затемнение квазаров согласуются с разрушением внутренней части аккреционного диска.

До сих пор исследователи предполагали, что аккреционные диски упорядочены и ориентированы в направлении вращения черной дыры. Однако моделирование показывает, что эти диски на самом деле гораздо более турбулентны и хаотичны. Газодинамика, магнитные поля и общая теория относительности играют решающую роль в поведении аккреционного диска.

Моделирование показывает, что эффект перетаскивания вращающейся черной дыры заставляет весь диск раскачиваться, подобно гироскопу. Это деформирует диск, что приводит к столкновениям между частицами газа и созданию ярких толчков, которые толкают материал к черной дыре. В конце концов, самая внутренняя область диска отделяется от остальных, что приводит к независимой эволюции поддисков.

В области разрыва, где внутренний и внешний субдиски разъединяются, начинается безумное кормление. Вращение черной дыры конкурирует с трением и давлением в диске, в результате чего внутренний и внешний диски сталкиваются. Внешний диск сбривает слои внутреннего диска, проталкивая его внутрь. Затем гравитация черной дыры вытягивает газ из внешней области, чтобы вновь заполнить внутреннюю область.

Это новое понимание динамики аккреционных дисков и черных дыр проливает свет на поведение квазаров, особенно квазаров, меняющих внешний вид, которые, по-видимому, включаются и выключаются в течение коротких периодов времени. Быстрые циклы еды-пополнения-еды, наблюдаемые в симуляциях, согласуются с более быстрыми изменениями, наблюдаемыми в этих квазарах.

Дальнейшие исследования сложного поведения черных дыр и их аккреционных дисков помогут астрономам лучше понять самые экстремальные объекты и явления во Вселенной.

источники:

– Северо-Западный университет

– Исследование под руководством Ника Кааза, Северо-Западный университет.