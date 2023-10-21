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Нанофотонные ускорители электронов: миниатюрные ускорители частиц

ByГабриэль Бота

Октябрь 21, 2023
Нанофотонные ускорители электронов: миниатюрные ускорители частиц

Группа исследователей добилась значительного прогресса в миниатюризации ускорителей частиц, разработав нанофотонные ускорители электронов. Эти новые ускорители размером с компьютерный чип используют лазеры для быстрого увеличения скорости электронов. Успешное ускорение электронов с помощью наноустройства приближает нас к возможности прямой внутренней лучевой терапии с использованием эндоскопов в будущем.

Ускорители частиц являются важным инструментом в различных отраслях промышленности, исследовательских областях и медицинском секторе. Однако эти машины обычно большие и требуют значительного пространства. Использование лазерного ускорения в фотонной наноструктуре предлагает микроскопическую альтернативу, которая может значительно снизить затраты и размеры устройств.

До сих пор не было убедительных доказательств существенного выигрыша энергии в нанофотонных ускорителях электронов. Однако группа лазерных физиков из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU) успешно продемонстрировала первый нанофотонный ускоритель электронов. Это достижение совпало с аналогичным прорывом коллег из Стэнфордского университета.

Эти нанофотонные ускорители невероятно крошечные, их структуры имеют размер всего несколько нанометров. Исследователи смогли заметно ускорить электроны внутри этих структур с помощью ультракоротких лазерных импульсов. Хотя это может показаться скромным достижением, это важная веха в области физики ускорителей.

Конечная цель — продолжать увеличивать выигрыш в энергии и ток электронов, чтобы сделать ускорители частиц на чипе пригодными для медицинских применений. Для этого исследователям потребуется расширить структуры или разместить несколько каналов рядом друг с другом.

Коллеги из Стэнфордского университета также работают над реализацией «Ускорителя на чипе» совместно с командой FAU. Совместные усилия финансируются Фондом Гордона и Бетти Мур.

источники:

  • «Лазерным физикам удалось ускорить электроны с помощью наноустройства» – Университет Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (FAU)
  • «Ускорение электронов с помощью технологии, заимствованной из исследований в области физики элементарных частиц» – Стэнфордский университет

By Габриэль Бота

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