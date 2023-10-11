Миссия Europa Clipper стоимостью 5 миллиардов долларов: исследование луны Юпитера на наличие признаков жизни

Всего через год до запуска долгожданной миссии Europa Clipper. Эта амбициозная роботизированная космическая миссия стоимостью 5 миллиардов долларов призвана ответить на важнейший вопрос: может ли ледяной спутник Юпитера, Европа, содержать жизнь под своей замерзшей поверхностью?

Европа — удивительное небесное тело, которое немного меньше земной Луны. Что делает его особенно интригующим для ученых, так это наличие огромного мирового океана жидкой воды, скрытого под его ледяной корой. Космический корабль Europa Clipper совершит облет Европы в пределах 16 миль от ее поверхности и будет использовать сложный набор из девяти инструментов для исследования Луны.

По словам Джордана Эванса, руководителя команды Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения НАСА, в настоящее время миссия готовится отправиться к Юпитеру 10 октября 2024 года во время 21-дневного окна запуска планеты. Инженеры определили точное время запуска: старт запланирован на 11:51 по восточному времени.

Миссия Europa Clipper представляет собой уникальные задачи из-за своих огромных размеров и сложности. Космический корабль весом 13,000 100 фунтов и солнечными батареями с размахом крыльев XNUMX футов оснащен чувствительными радиолокационными приборами, которые должны работать одновременно. Эванс описывает его как «зверя».

Несмотря на некоторые препятствия на этом пути, такие как кадровые проблемы и необходимость выбора правильной ракеты для миссии, Europa Clipper добивается прогресса. В конечном итоге НАСА выбрало для запуска ракету Falcon Heavy компании SpaceX, что позволило сэкономить примерно 2 миллиарда долларов и обеспечить более прямую траекторию к Юпитеру.

Пандемия COVID-19 также повлияла на миссию, вызвав задержки с доставкой некоторых инструментов Clipper. Однако недавно были установлены последние компоненты, в том числе научные приборы космического корабля, хранилище электроники и антенна связи с высоким коэффициентом усиления.

В ближайшие месяцы космический корабль подвергнется строгим испытаниям, включая испытания на шум, вибрацию, удар и электромагнитную совместимость. Инженеры также будут подвергать космический корабль экстремальным перепадам температуры в термовакуумной камере.

С открытием окна запуска через год миссия Europa Clipper достигает критически важных этапов и постепенно приближается к раскрытию секретов потенциала Европы для поддержания жизни.

источники:

NASA / JPL-Caltech