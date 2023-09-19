«Ледяная мышь»: ископаемые зубы древнего землеподобного животного, найденные в Арктике на Аляске

Резюме: Исследователи обнаружили ископаемые зубы крошечного грызуноподобного существа по имени Sikuomys mikros, которого прозвали «ледяной мышью», которое жило более 70 миллионов лет назад на территории современной Аляски. Существо размером с домовую мышь жило в условиях мороза и темноты арктической зимы вместе с различными видами динозавров. Зубы размером всего от 1 до 1.5 миллиметров были найдены в отложениях, собранных в трех отдельных участках формации Принс-Крик, области, богатой окаменелостями динозавров. Зубы достаточно отличались от зубов его близких родственников, чтобы отнести его к новому виду. Хотя о поведении и образе жизни этого существа мало что известно, ученые предполагают, что оно могло оставаться активным всю зиму, питаясь насекомыми и другими беспозвоночными, чтобы выжить в суровых условиях. Считается, что небольшой размер Sikuomys mikros является эволюционной адаптацией, позволяющей ему требовать меньше еды в зимние месяцы.

Формация Принс-Крик, расположенная за Полярным кругом, дает уникальную возможность увидеть доисторических обитателей региона во времена динозавров. Открытие зубов «ледяной мыши» расширяет наше понимание разнообразных экосистем, существовавших в древней Арктике, бросая вызов нашим предубеждениям об ограничениях жизни в экстремальных условиях.

Источник: Журнал систематической палеонтологии (август 2021 г.).