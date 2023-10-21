Революционный прорыв: DeepMB обеспечивает высококачественную оптоакустическую визуализацию в реальном времени

Исследователи сделали революционное открытие в области медицинской визуализации, решив давнюю проблему быстрого получения высококачественных изображений с помощью мультиспектральной оптоакустической томографии (МСОТ). MSOT — это передовая технология, которая может диагностировать и оценивать различные заболевания, такие как рак молочной железы и мышечная дистрофия. Однако трудоемкая обработка, необходимая для создания детальных изображений, ограничила его клиническую полезность.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали DeepMB, систему глубокого обучения, которая позволяет получать высококачественные оптоакустические изображения в реальном времени. DeepMB устраняет разрыв между скоростью создания изображений в реальном времени и качеством изображения, достигаемым за счет реконструкции на основе моделей. Это достигается путем представления реконструкции на основе модели с использованием глубокой нейронной сети.

Что отличает DeepMB, так это впечатляющая производительность. Обучая систему синтезированным оптоакустическим сигналам и достоверным изображениям, созданным с помощью реконструкции на основе моделей, исследователи добились точной реконструкции оптоакустического изображения всего за 31 миллисекунду на изображение. Это примерно в 1000 раз быстрее, чем современные алгоритмы, при этом практически не теряя качества изображения, что подтверждено качественными и количественными оценками разнообразного набора данных изображений in vivo.

Последствия DeepMB очень велики. Он обещает предоставить врачам немедленный доступ к высококачественным изображениям MSOT независимо от состояния пациента или сканируемой области тела. Этот прорыв открывает возможность получения мультиспектральных контрастных изображений высокого разрешения с помощью портативной оптоакустической томографии, которая становится обычной частью клинической практики. Он потенциально может изменить медицинские исследования и уход за пациентами, предоставив медицинским работникам мощный инструмент для постановки более точных диагнозов и оказания высококачественной помощи.

В заключение, DeepMB представляет собой значительный прогресс в области оптоакустической визуализации. Его универсальность распространяется не только на MSOT, но и на другие методы визуализации, такие как ультразвук, рентген и магнитно-резонансная томография. Поскольку DeepMB продолжает развиваться, у него есть потенциал стать краеугольным камнем современной медицинской визуализации, обеспечивая высококачественные результаты с беспрецедентной скоростью и производя революцию в этой области к лучшему.

Источник: Исследователи этого проекта.