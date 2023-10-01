Наблюдения NIRSpec за Седной, Гонгонгом и Кваваром на космическом телескопе Джеймса Уэбба

Наблюдения за Седной, Гонгонгом и Кваваром мы провели с помощью прибора NIRSpec на космическом телескопе Джеймса Уэбба (JWST) с целью изучения их спектров. Седна и Гонгонг наблюдались в режиме призмы низкого разрешения, охватывающей длины волн от 0.7 до 5.2 мкм. Квавар, с другой стороны, наблюдался с более высоким спектральным разрешением с использованием решеток среднего разрешения с диапазоном от 0.97 до 3.16 мкм.

Спектр Седны выявил наличие нескольких особенностей поглощения, включая этан (C2H6), ацетилен (C2H2), этилен (C2H4), H2O (вода) и потенциально незначительный CO2 (диоксид углерода). Спектр Гунггуна показал меньше и более слабые элементы этана, но более сильные и более чистые особенности, связанные с H2O и CO2, связанными с другими молекулами. Спектр призмы Квавара показал еще меньше и более слабые элементы этана, а также глубокие и чистые элементы H2O, потенциальную особенность на расстоянии 3.2 мкм, приписываемую HCN (цианистому водороду) и льду CO2.

При исследовании Квавара в более высоком разрешении мы обнаружили различные обертоны и комбинированные полосы этана и метана (CH4). Спектры всех трех объектов демонстрировали крутые красные спектральные наклоны и сильное широкое поглощение в диапазоне от 2.7 до 3.6 мкм, что указывает на присутствие сложных органических молекул.

Эти легкие углеводороды и сложные органические молекулы возникают в результате облучения метана. Изменения в их кажущемся содержании можно объяснить разными орбитами трех тел, что приводит к разным временным масштабам удержания метана и воздействия заряженных частиц.

В целом постоянное присутствие легких углеводородов предполагает пополнение метаном поверхностей Седны, Гонгонга и Квавара. Предполагается, что эти небесные тела испытали внутреннее плавление и геологические процессы.

источники:

– астро-ф.ЭП