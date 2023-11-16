Гамма-всплеск вызывает временное разрушение озона в верхних слоях атмосферы Земли

9 октября 2022 года астрономы заметили необычайный гамма-всплеск, самый яркий в истории, возникший в результате сверхновой на расстоянии около 1.9 миллиарда световых лет от нас. Недавно было обнаружено, что это космическое событие, обнаруженное космическими телескопами, оказало значительное воздействие на верхние слои атмосферы Земли, особенно на молекулы озона, присутствующие в ионосфере. Хотя эффект был лишь временным и длился несколько минут, прежде чем озон восстановился, это открытие проливает свет на потенциальное влияние далеких взрывов на нашу атмосферу.

Группа ученых под руководством доктора Пьетро Убертини из Национального института астрофизики в Риме наблюдала измеримое изменение количества ионизированных частиц в верхних слоях атмосферы Земли в результате гамма-всплеска. Эти ионизированные частицы включали молекулы озона, которые отвечают за поглощение вредного солнечного излучения. Истощение озона было кратковременным и несерьезным, но оно подчеркивает уязвимость нашей атмосферы перед космическими явлениями.

Хотя большая часть озонового слоя сосредоточена в стратосфере, расположенной на высоте от 10 до 25 миль над поверхностью Земли, он также существует в более низких концентрациях в ионосфере, которая простирается на высоту от 37 до 310 миль. Озоновый слой играет решающую роль в защите Земли от ультрафиолетового излучения, которое может иметь пагубные последствия для живых организмов, включая солнечные ожоги, рак кожи и повреждение урожая.

В недавнем исследовании использовались данные Китайского сейсмо-электромагнитного спутника и Международной лаборатории гамма-астрофизики Европейского космического агентства для анализа последствий гамма-всплеска на Земле. Исследователи обнаружили резкое увеличение электрического поля в верхней части ионосферы, что указывает на ионизацию молекул озона и азота гамма-лучами. Ионизированные молекулы не смогли поглотить ультрафиолетовое излучение, что на короткое время подвергло Землю дополнительному потенциально вредному солнечному излучению.

Это исследование демонстрирует восприимчивость атмосферы Земли к космическим событиям, даже если они происходят на расстоянии миллионов или миллиардов световых лет. Хотя временное разрушение озона, вызванное этим гамма-всплеском, было управляемым, моделирование предполагает, что, если подобное событие произойдет в нашем Млечном Пути, это потенциально может привести к длительному истощению озонового слоя, что приведет к серьезным последствиям для жизни на Земле.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое гамма-всплеск?

Ответ: Гамма-всплеск — это чрезвычайно энергичный взрыв, который происходит в космосе и высвобождает огромное количество гамма-лучей, самой энергичной формы электромагнитного излучения.

Вопрос: Как нас защищает озоновый слой?

Ответ: Озоновый слой поглощает значительную часть солнечного ультрафиолетового излучения, не позволяя ему достичь поверхности Земли и нанести вред живым организмам.

Вопрос: Могут ли космические события, такие как гамма-всплески, повлиять на атмосферу Земли?

Ответ: Да, это исследование показало, что даже гамма-всплески, происходящие далеко от Земли, могут оказывать заметное воздействие на нашу атмосферу, включая временное истощение озона.

Вопрос: Может ли подобное событие ближе к Земле оказаться катастрофическим?

Ответ: По мнению ученых, если бы гамма-всплеск произошел ближе к Земле в нашем Млечном Пути, это потенциально могло бы привести к длительному истощению озонового слоя, что могло бы иметь серьезные последствия для жизни на нашей планете.