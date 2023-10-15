Стратегия повышения световой сверхпроводимости K₃C₆₀

Исследователи определили стратегию увеличения светоиндуцированной сверхпроводимости материала K₃C₆₀. Сверхпроводимость — это способность некоторых материалов проводить электричество с минимальным сопротивлением, что делает его весьма желательным для различных технологических приложений. K₃C₆₀ — это органический сверхпроводник, который проявляет нулевое сопротивление при воздействии оптических импульсов среднего инфракрасного диапазона.

Команда исследователей из Института структуры и динамики материи Макса Планка, Университета Студии Пармы и Оксфордского университета успешно увеличила фоточувствительность K₃C₆₀ на два порядка. Этот прорыв включал использование оптического источника с высокой степенью настройки, достигающего частоты 10 ТГц.

В предыдущих экспериментах исследователи уже достигли сверхпроводящей фазы в K₃C₆₀, используя более высокие энергии энергии фотонов возбуждения. Однако это исследование было сосредоточено на изучении возбуждения в материале при более низких энергиях, что стало возможным благодаря использованию терагерцового источника.

Физика, лежащая в основе этого улучшения, еще не до конца понятна. Однако исследователи полагают, что вызванные молекулярные колебания связаны с электронными состояниями материала, усиливая спаривание и когерентность, необходимые для сверхпроводимости. Команда смогла поддерживать долгоживущее сверхпроводящее состояние при комнатной температуре в течение 10 наносекунд.

Это исследование не только проливает свет на механизмы, лежащие в основе светоиндуцированной сверхпроводимости в K₃C₆₀, но также предлагает стратегию, которая может продлить фотоиндуцированную сверхпроводимость. Это имеет потенциальные последствия для развития квантовых технологий, управляемых светом. Исследователи также планируют изучить свойства этого переходного состояния и сравнить их с равновесной сверхпроводимостью.

В целом, это исследование представляет собой значительный шаг вперед в повышении сверхпроводимости материалов с использованием света и открывает новые возможности для будущих технологических достижений.

источники:

– Э. Роу и др., Резонансное усиление фотоиндуцированной сверхпроводимости в K3C60, Nature Physics (2023).

Определения:

– Сверхпроводимость: способность некоторых материалов проводить электричество практически без сопротивления.

– K₃C₆₀: органический сверхпроводник, который проявляет нулевое сопротивление при воздействии оптических импульсов среднего инфракрасного диапазона.

– Терагерц (ТГц): единица частоты, соответствующая одному триллиону циклов в секунду.

– Равновесное состояние: состояние, при котором свойства системы не изменяются со временем.