Объемные акустические резонаторы позволяют точно измерять акустическую энергию

Исследователи из Гарвардского университета и Университета Пердью разработали стратегию контроля и считывания кремниевых вакансий внутри объемных акустических резонаторов, изготовленных из карбида кремния 4H (SiC). Эти резонаторы, которые усиливают или фильтруют акустические волны, имеют различные применения, включая радиочастотные телекоммуникации и квантовые технологии. Однако точное измерение акустической энергии, запасенной в них с течением времени, оказалось непростой задачей. Стратегия исследователей предполагает настройку частот, поглощаемых или усиливаемых дефектами резонатора. Они использовали устройство, называемое объемным акустическим резонатором бокового обертона (LOBAR), изготовленное из 4H SiC, чтобы продемонстрировать спин-акустический контроль кремниевых вакансий. Они провели анализ частотного спектра и использовали оптические показания для визуализации резонансного режима устройства. Неинвазивное измерение позволяет точно определить акустические свойства микроэлектромеханических систем. Это исследование открывает новые возможности для создания надежных и высокопроизводительных устройств обработки сигналов.

Объемные акустические резонаторы — это структуры, которые усиливают или фильтруют акустические волны и находят применение в радиочастотных телекоммуникациях и квантовых технологиях.

Источник: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4).