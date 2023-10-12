Солнечное затмение потемнит небо над Северной Америкой

В эти выходные солнечное затмение затемнит небо над некоторыми районами Северной Америки, став редким небесным событием, которое не повторится еще много лет. Хотя солнечные затмения не являются редкостью, это конкретное событие имеет важное значение из-за ограниченного количества будущих затмений в Канаде в этом столетии. Следующее полное солнечное затмение, видимое из Канады, произойдет в 2033 году, хотя его можно будет увидеть только с северной окраины Юкона. После этого кольцевые затмения запланированы на 2044, 2048 и 2057 годы. Еще два затмения будут между 2061 и 2080 годами, а еще три — между 2081 и 2100 годами.

Затмение, которое произойдет в эти выходные, считается кольцевым, а это означает, что Луна не будет полностью закрывать Солнце, что приведет к эффекту «огненного кольца». Затмение начнется к западу от острова Ванкувер в Британской Колумбии, а затем двинется на юго-восток, пройдет через Орегон, Техас, Мексику, Южную Америку и, наконец, исчезнет над Атлантическим океаном. Ширина кольцевого пути составит примерно 320 километров, и путь от Орегона до Техаса займет менее часа. Зрители, идущие по тропе, будут иметь возможность наблюдать за огненным кольцом в течение примерно четырех минут.

В Канаде затмение будет видно только как частичное. Ванкувер и некоторые части южной внутренней части Британской Колумбии испытают около 80% затмения, в то время как прерии будут покрыты от 70% до 50%. В Восточной Канаде охват составит от 10% до 20%. Важно отметить, что во время затмения никогда не рекомендуется смотреть прямо на Солнце. Для защиты глаз необходимо принять особые меры предосторожности, например, использовать солнцезащитные или сварочные очки с степенью затемнения № 14.

Те, у кого нет доступа к соответствующему оборудованию для просмотра, могут использовать проектор-обскуру для безопасного просмотра затмения. Просто проделайте небольшое отверстие в листе бумаги или используйте дуршлаг или сито для спагетти, чтобы нанести изображение солнца на поверхность. Это позволит вам наблюдать полукруги затмения, не глядя прямо на солнце.

В то время как лунные затмения более доступны, поскольку их может увидеть половина мира, когда Луна становится оранжевой, солнечные затмения встречаются реже и требуют определенных мест, чтобы увидеть их полноту. Предстоящее апрельское затмение пройдет через Мексику, а затем переместится на северо-восток в сторону Торонто, Монреаля и атлантических провинций.

Как и в случае любого явления, зависящего от погоды, на зрелищность затмения может повлиять пасмурное небо или ненастная погода. Прежде чем планировать какие-либо просмотры, рекомендуется проверить местный прогноз погоды.

В заключение отметим, что солнечное затмение, которое произойдет в эти выходные, предоставит исключительную возможность стать свидетелем редкого небесного события. Крайне важно уделять первоочередное внимание безопасности глаз и соблюдать правильные методы просмотра, чтобы защитить свое зрение. Независимо от того, можете ли вы стать свидетелем затмения лично или наблюдать его в прямом эфире или с помощью других средств, красота и редкость этих событий делают их поистине впечатляющими.

источники:

– Статья: [исходная статья]

– НАСА: [ссылка на сайт НАСА]