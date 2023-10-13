Будьте готовы к частичному солнечному затмению в Онтарио

В эти выходные небо Онтарио украсит частное солнечное затмение. Начиная с полудня субботы, луна будет постепенно закрывать солнце, создавая форму полумесяца, если смотреть из провинции. Ожидается, что затмение продлится около двух с половиной часов, а максимальное затмение произойдет примерно в 1:09 в Торонто.

В то время как Онтарио испытает частичное затмение, в некоторых частях Соединенных Штатов произойдет кольцевое затмение, также известное как «огненное кольцо». При кольцевом затмении Луна находится дальше от Земли и не полностью блокирует солнечный свет, образуя кольцеобразную форму.

Чтобы безопасно наблюдать солнечное затмение, крайне важно не смотреть прямо на солнце. Исследователь и программист в области астрономии и космических наук в Научном центре Онтарио Далия Бибас рекомендует использовать сертифицированные солнечные очки для наблюдения. Эти очки имеют солнечный фильтр, который уменьшает вредное ультрафиолетовое излучение. В качестве альтернативы также можно использовать косвенные методы, такие как проецирование солнечного света на поверхность через небольшое отверстие в объекте.

Если вы пропустите мероприятие на этих выходных, не волнуйтесь. Следующая возможность стать свидетелем полного солнечного затмения в Онтарио появится всего через шесть месяцев, 8 апреля. Хотя это не будет полное затмение, это будет замечательное зрелище с охватом почти 99.9%. После апреля следующая возможность частичного солнечного затмения в Онтарио будет в 2029 году.

Приготовьтесь надеть солнечные очки или взять лист бумаги с маленькой дырочкой, чтобы безопасно наблюдать за захватывающим небесным явлением в эти выходные.

источники:

- Научный центр Онтарио

- Новости CTV Торонто

- timeanddate.com