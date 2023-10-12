Краткий обзор новых антенн очень большой антенной решетки следующего поколения

Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) представила прототип антенны радиотелескопа для своей будущей очень большой решетки нового поколения (ngVLA). Презентация состоялась на семинаре в Институте математики и наук Макса Планка в Лейпциге, Германия.

Прототип представляет собой 18-метровую тарелку, состоящую из 76 отдельных алюминиевых панелей. Уникальный дизайн тарелки позволяет ей выдерживать экстремальные условия, такие как перепады температур, ветер и гравитация, сохраняя при этом точную форму. Он состоит из 724 частей, скрепленных 2,500 винтами, и весит 43 тонны. Конструкцию можно легко транспортировать и собирать в разных местах по всему миру.

Это открытие произошло после того, как Associated Universities, Inc. (AUI) получила грант в размере 21 миллиона долларов от Национального научного фонда (NSF) на улучшение конструкции ngVLA. Кроме того, компания mtex антенная технология, создавшая прототип, получила грант в размере 1 миллиона долларов от Закона о местном экономическом развитии штата Нью-Мексико (LEDA) на строительство нового объекта в Альбукерке.

ngVLA заменит нынешний очень большой массив Jansky (VLA), расположенный в Сокорро, штат Нью-Мексико. Он будет состоять из 244 антенн, каждая размером 18 метров, и будет иметь в 10 раз большую чувствительность, чем его предшественник. Строительство ngVLA планируется начать в 2026 году, предварительные наблюдения запланированы на 2029 год, а полноценные научные операции начнутся в 2035 году.

Ключевые научные цели ngVLA включают изучение экзопланет размером с Землю, астробиологию и астрохимию экзопланетных систем, формирование и эволюцию ранних галактик, пульсаров в галактических центрах и сверхмассивных черных дыр.

Янский VLA, известный своим появлением в фильме «Контакт», имеет значительную историю новаторских радиоастрономических исследований с момента его открытия в 1980 году. Он внес свой вклад в изучение различных небесных объектов и явлений, в том числе льда на Меркурии, сверхмассивного черного цвета. дыры, микроквазары, кольца Эйнштейна, гамма-всплески, сверхновые и бесчисленные звезды и планеты по всей Вселенной.

Источник: Вселенная сегодня