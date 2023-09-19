Расширительная микроскопия: повышение разрешения световых микроскопов

Микроскопы, использующие стеклянные линзы и свет, на протяжении веков были краеугольным камнем лабораторных исследований. Хотя существуют более мощные устройства, такие как электронные микроскопы, их высокая стоимость и требования к обслуживанию делают их непрактичными для большинства лабораторий. В результате многие исследователи предпочитают конфокальные микроскопы, в которых для увеличения объектов используются свет и линзы. Однако эти микроскопы сталкиваются с ограничениями, когда дело доходит до разрешения объектов, длина волны которых близка к используемому свету, что приводит к искажению изображения из-за дифракции.

Микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и вирусы, попадают в этот диапазон размеров, что создает проблемы для микробиологов и патологов, стремящихся изучить и диагностировать их. Чтобы преодолеть эти препятствия, за последние восемь лет появилась техника расширяющей микроскопии, которая позволяет исследователям улучшить разрешение обычных микроскопов за счет увеличения размера наблюдаемых микробов.

В расширяющей микроскопии для расширения образцов используется полиэлектролитный гидрогель. Эти гели обладают высокой впитывающей способностью и набухают при добавлении воды. Образцы, включая определенные биомолекулы, такие как белки, закрепляются на этой гелевой матрице. По мере набухания геля образцы расширяются до четырех раз, устраняя искажения, вызванные дифракцией.

Однако расширенная микроскопия сталкивается с трудностями при обеспечении равномерного расширения образцов. Наличие клеточных стенок у многих микробов препятствует расширению, а также необходимость определенных этапов закрепления для каждой биомолекулы, что делает процесс трудоемким и ограничивающим с точки зрения типов образцов, которые можно расширить.

В июне 2023 года группа исследователей-биотехнологов под руководством Юнсинь Чжао из Университета Карнеги-Меллон разработала новую платформу расширяющей микроскопии под названием µMagnify. В этой платформе использовался гидрогель, который универсально связывает биомолекулы по всей гелевой матрице, что приводит к более равномерному расширению образцов и расширению диапазона наблюдаемых организмов и тканей. Тем не менее, две проблемы сохранялись: проблема клеточной стенки и способность маркировать и идентифицировать конкретные структуры.

Чтобы решить проблему клеточной стенки, исследователи объединили тепловую обработку с коктейлем ферментов, расщепляющих клеточную стенку, добившись успешного распространения различных патогенов и инфицированных тканей, включая устойчивые бактериальные и грибковые биопленки.

Другая проблема связана с маркировкой белков для идентификации ключевых структур или белков внутри наблюдаемых клеток. Обычно используется флуоресцентная маркировка, но традиционно допускается использование только ограниченного количества цветов из-за перекрытия длин волн. Однако команда Чжао разработала подход «промывка и повторение», позволяющий проводить несколько циклов маркировки в одном образце. Это в сочетании с расширенным расширением изображения позволяет визуализировать многочисленные взаимодействия белков и структуры в 3D.

Система µMagnify предлагает экономичное и простое решение для повышения мощности и универсальности существующих конфокальных микроскопов. При ориентировочной стоимости одного образца в 10 долларов США лаборатории по всему миру могут использовать этот метод. В регионах с ограниченными ресурсами и высокой распространенностью микробных патогенов, таких как страны Африки к югу от Сахары и Юго-Восточная Азия, эта система имеет большой потенциал. Исследователи даже разработали программу виртуальной реальности под названием ExMicroVR для визуализации данных, облегчающую совместные исследования нескольких исследователей над одним и тем же образцом.

(Источник: Юнксин Чжао и др., Advanced Science)