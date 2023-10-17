Новая технология может уменьшить световое загрязнение и восстановить четкое представление о ночном небе

Была разработана новая технология уличных фонарей, которая может помочь смягчить проблему светового загрязнения и восстановить для астрономов четкий вид ночного неба. Световое загрязнение, вызванное широким использованием ярких светодиодных фонарей, стало растущей угрозой для астрономических обсерваторий во всем мире. Эти энергоэффективные светодиодные фонари потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, но они намного ярче, поэтому при установке в городах небо светится с большей интенсивностью.

В результате многие обсерватории, которые когда-то располагались в темных отдаленных районах, теперь видят меньше звезд из-за чрезмерного рассеяния света через атмосферу Земли. Эта проблема сводит на нет достижения в технологии телескопов. Недавнее исследование показало, что звезды исчезают с неба в среднем со скоростью 10% в год.

Немецкий стартап StealthTransit недавно протестировал потенциальное решение этой проблемы. Технология компании, получившая название DarkSkyProtector, состоит из трех компонентов: устройства, которое заставляет светодиодные фонари мерцать с незаметной частотой, GPS-приемника и специально разработанного затвора камеры телескопа, который может мигать синхронно со светодиодными огнями. Открывая затвор только на те короткие моменты, когда светодиодные фонари выключены, технология может значительно уменьшить нежелательное свечение неба на астрономических изображениях.

Эксперименты, проведенные в обсерватории в горах Кавказа в России, показали, что DarkSkyProtector может уменьшить свечение неба на изображениях на впечатляющие 94%. Эта технология потенциально может сделать все типы освещения пригодными для астрономии, включая наружную рекламу и внутреннее освещение. Он может фильтровать свет из близлежащих городов и деревень, а также из самой обсерватории.

В компании StealthTransit заявили, что большинство существующих светодиодных фонарей могут работать в режиме мигания, а новые лампы, разработанные специально для защиты ночного неба, не будут дороже, чем нынешняя светодиодная технология. Единственный дорогостоящий элемент системы — легкий и маневренный затвор телескопа, которому нужно мигать примерно 150 раз в секунду. Компания надеется в ближайшем будущем сделать эту технологию доступной для более крупных телескопов.

Несмотря на то, что StealthTransit все еще находится на стадии прототипа, он стремится создать коммерчески жизнеспособный продукт для лучших в мире телескопов в течение следующих пяти-семи лет.

источники:

– Space.com – «Новая технология уличных фонарей может снова сделать ночи темными для астрономов»