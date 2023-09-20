В нашей Солнечной системе скрывается девятая планета?

Согласно исследованию, опубликованному в The Astronomical Journal, появились интригующие доказательства существования девятой планеты в нашей Солнечной системе. В статье исследуются своеобразные орбиты объектов в далеком поясе Койпера, дискообразной области за Нептуном, где расположены карликовые планеты и многочисленные транснептуновые объекты (ТНО). Хотя ранее высказывались утверждения о существовании девятой планеты, основанные на наблюдениях ТНО, таких как Седна, новое исследование представляет другую точку зрения.

Исследование предполагает, что сильно эксцентричная и вытянутая орбита Седны, наряду с наклонными орбитами других ТНО, может быть объяснена наличием планеты размером с Землю. Компьютерное моделирование показывает, что эта гипотетическая планета должна быть в 1.5–3 раза тяжелее Земли и располагаться в 250–500 раз дальше расстояния между Землей и Солнцем. Его орбита также будет наклонена на 30° к плоскости Солнечной системы — явление, известное как «сценарий планеты пояса Койпера».

Открытие планеты размером с Землю во внешней Солнечной системе будет иметь глубокие последствия для планетологии. Это потребует переоценки определения планеты, потенциально создавая новый класс планет. Более того, теории формирования Солнечной системы и развития планет потребуют пересмотра.

Теорию можно проверить, отыскав скопление ТНО на расстоянии примерно в 150 раз большем от Земли и Солнца. Обнаружение таких объектов послужит доказательством существования девятой планеты. Даже открытие нескольких новых ТНО может произвести революцию в нашем понимании происхождения Солнечной системы.

В заключение отметим, что возможность существования девятой планеты в нашей солнечной системе представляет собой захватывающую возможность для дальнейшего исследования и переоценки наших знаний о внешних границах нашего небесного соседства.

источники:

– Астрономический журнал: [название источника]

– Разговор: [имя источника]