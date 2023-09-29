В поисках связи между быстрыми радиовсплесками и гравитационными волнами

Резюме: Астрономов уже давно интересуют быстрые радиовсплески — интенсивные вспышки радиоволн, которые длятся лишь доли секунды, но выделяют столько же энергии, сколько Солнце выделяет за годы. Эти всплески имеют множество потенциальных объяснений, включая сильно намагниченные нейтронные звезды, столкновения плотных звезд или другие экзотические явления. Чтобы определить, какие теории верны, ученые обратились к телескопам гравитационных волн в поисках связей.

Гравитационные волны, которые представляют собой рябь в ткани Вселенной, могут предоставить дополнительную информацию о быстрых радиовсплесках. В отличие от электромагнитных сигналов, таких как свет или радиоволны, гравитационные волны проходят сквозь материю без изменений. Астрономы уже обнаружили гравитационные волны от сталкивающихся систем компактных звезд и знают, что быстрые радиовсплески также могут создавать сигналы гравитационных волн.

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, исследователи сопоставили данные десятков наблюдений быстрых радиовсплесков с информацией гравитационно-волновых телескопов. Оценивая расстояние и местоположение каждого быстрого радиовсплеска, ученые искали сигналы гравитационных волн во времени и положении на небе каждого события.

Хотя в этом исследовании исследователи не обнаружили каких-либо убедительных связей между быстрыми радиовсплесками и гравитационными волнами, ближайший всплеск в их выборке дал ценную информацию. Хотя расстояние до всплеска остается неопределенным, чувствительный диапазон детекторов гравитационных волн приближается к нему, что заставляет ученых полагать, что источники гравитационных волн могут составлять небольшую часть быстрых радиовсплесков.

Это исследование подчеркивает важность использования нескольких каналов наблюдения и данных для разгадки тайн астрофизических явлений. Дальнейшие исследования и сотрудничество между радиоастрономами и астрономами гравитационных волн могут приблизить нас к пониманию происхождения быстрых радиовсплесков и роли гравитационных волн в их возникновении.

Определения:

– Быстрые радиовсплески: интенсивные вспышки радиоволн из космоса, которые длятся очень короткое время, но излучают столько же энергии, сколько Солнце излучает за годы.

– Гравитационные волны: рябь в ткани пространства-времени, вызванная ускорением массивных объектов. Они были предсказаны общей теорией относительности Эйнштейна и впервые были непосредственно обнаружены в 2015 году.

– Электромагнитные сигналы: волны электрических и магнитных полей, распространяющиеся в пространстве, такие как свет, радиоволны и рентгеновские лучи.

источники:

– *Астрофизический журнал*: Исследование перекрестных ссылок на данные о быстрых радиовсплесках и гравитационных волнах.