Будущее исследования Марса: извлечение кислорода из воды

Ученые из Китая сделали революционное открытие, которое может произвести революцию в будущих исследованиях космоса. Команда исследователей из Университета науки и технологий Китая в Хэфэе разработала робота-химика с искусственным интеллектом, способного извлекать кислород из воды на Марсе. Это замечательное достижение потенциально может стать устойчивым источником пригодного для дыхания воздуха для будущих пилотируемых миссий на Красную планету.

Было обнаружено, что Марс, хотя и не имеет значительного количества кислорода в своей атмосфере, имеет обильные водные ресурсы, в основном в виде льда. Китайские ученые стремились найти способ использовать эту воду и превращать ее в молекулы кислорода без необходимости использования дополнительных материалов с Земли. Используя модель машинного обучения, робот-химик определил подходящий катализатор, который мог бы запустить химическую реакцию с образованием кислорода на Марсе.

Чтобы определить катализатор, робот-химик проанализировал метеориты с Марса и других небесных тел, состав которых аналогичен составу марсианской поверхности. С помощью лазерного сканирования он обнаружил несколько элементов, в том числе железо, никель, кальций, магний, алюминий и марганец. Основываясь на этих результатах, алгоритм пришел к выводу, что на Марсе можно создать более 3.7 миллиона молекул для расщепления воды и выделения кислорода. Интересно, что выбранный катализатор способен работать при температуре до -37 градусов по Цельсию, что соответствует холодным условиям на Марсе.

Одним из наиболее значительных преимуществ этого прорыва является его зависимость от марсианских ресурсов. Катализатор полностью состоит из элементов, обнаруженных в метеоритах, что избавляет астронавтов от необходимости транспортировать собственный кислород или материалы для его производства. Более того, эффективность робота-химика с искусственным интеллектом просто поразительна. Он дал научные результаты всего за шесть недель — подвиг, на который у человека-исследователя ушло бы примерно 2,000 лет.

Эта последняя разработка дополняет текущие усилия НАСА по исследованию Марса. Эксперимент американского агентства MOXIE (Эксперимент по использованию ресурсов кислорода на Марсе) продемонстрировал успешное производство кислорода из марсианского воздуха, насыщенного углекислым газом. Интеграция этих технологий может повысить устойчивость будущих миссий, обеспечивая астронавтов постоянной подачей кислорода.

Поскольку человечество нацеливается на Марс и мечтает об установлении там постоянного человеческого присутствия, такие инновации, как робот-химик, дают надежду на самодостаточное будущее в освоении космоса. Благодаря сотрудничеству международных ученых и космических агентств возможности путешествия в неизведанное становятся все более многообещающими с каждым революционным открытием.

FAQ

Какова цель извлечения кислорода из воды на Марсе?

Извлечение кислорода из воды на Марсе имеет решающее значение для поддержания человеческой жизни во время будущих пилотируемых миссий на Красную планету. Кислород служит источником воздуха для дыхания космонавтов, а также может использоваться в качестве ракетного топлива.

Как робот-химик извлекает кислород из марсианской воды?

Робот-химик использует модель машинного обучения на базе искусственного интеллекта, чтобы идентифицировать катализатор, способный запустить химическую реакцию с образованием кислорода. Разбивая воду на молекулы водорода и кислорода, можно создать воздух, пригодный для дыхания.

Почему это открытие важно для исследования Марса?

Это открытие важно, поскольку оно избавляет астронавтов от необходимости транспортировать собственный кислород или материалы для его производства. Используя ресурсы, легко доступные на Марсе, будущие миссии могут стать более самодостаточными и уменьшить зависимость от Земли.

Как эта разработка дополняет усилия НАСА?

Эксперимент НАСА MOXIE уже продемонстрировал возможность производства кислорода из марсианского воздуха, насыщенного углекислым газом. Интеграция этой технологии со способностью роботов-химиков извлекать кислород из воды может повысить устойчивость будущих миссий на Марс.