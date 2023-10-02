Удивительное небесное событие: кольцевое солнечное затмение

Кольцевое солнечное затмение должно произойти 14 октября, создав захватывающее зрелище для наблюдателей в Северной, Центральной и Южной Америке. Это небесное явление дает ученым редкую возможность изучить сложную динамику Солнечной системы. Пег Люс, исполняющая обязанности директора отдела гелиофизики в штаб-квартире НАСА, описывает это как «трепет и чудо, когда видишь красивое огненное кольцо».

Термин «огненное кольцо» относится к появлению кольцевых солнечных затмений. В отличие от полных солнечных затмений, во время кольцевого затмения Луна расположена в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она не может полностью заблокировать Солнце. Вместо этого огненный свет солнца образует кольцо вокруг тени луны, создавая поразительный визуальный эффект.

Кольцевое солнечное затмение начнется в 9:13 утра по тихоокеанскому времени в Соединенных Штатах, начиная с побережья Орегона и пересекая побережье Мексиканского залива в Техасе. Его можно будет увидеть в таких штатах, как Орегон, Невада, Юта, Нью-Мексико, Техас, Калифорния, Айдахо, Колорадо и Аризона. Затмение завершится в 12:03 по центральному времени.

Покинув Соединенные Штаты, затмение продолжит свое путешествие через Мексику, Белиз, Гондурас, Панаму и Колумбию, прежде чем достигнет своей конечной точки у атлантического побережья Южной Америки в Натале, Бразилия.

Для тех, кто не может стать свидетелем затмения напрямую, НАСА обеспечит прямую трансляцию этого события, демонстрируя виды из разных мест в Соединенных Штатах.

Во время кольцевого затмения наблюдатели станут свидетелями нескольких фаз события. Первоначально произойдет частичное затмение в форме полумесяца, когда Луна начнет проходить перед Солнцем. Примерно через час и 20 минут Луна выровняется прямо с Солнцем, образуя огненное кольцо, также известное как кольцевость. В зависимости от местоположения наблюдателя эта фаза продлится от одной до пяти минут. Небо станет темнее, хотя и не таким темным, как во время полного солнечного затмения, а животные могут проявлять поведение, типичное для сумерек.

Чтобы безопасно наблюдать кольцевое затмение, крайне важно использовать сертифицированные очки для затмения или портативные солнечные наблюдатели. Обычные солнцезащитные очки или оптические устройства, такие как камеры, телескопы или бинокли, не обеспечивают адекватной защиты и все же могут пропускать вредные солнечные лучи в глаза.

Это небесное событие — редкое явление, и следующее кольцевое затмение в этом регионе произойдет не раньше 2046 года. Поэтому обязательно примите необходимые меры предосторожности и станьте свидетелем этого потрясающего явления безопасно.

источники:

- CNN.com

– Штаб-квартира НАСА