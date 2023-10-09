Новые открытия в области гамма-лучей пульсаров бросают вызов традиционным моделям

Ученые сделали интригующее открытие в мире пульсаров, проливая свет на сложности этих удивительных космических объектов. Пульсары, быстро вращающиеся нейтронные звезды, известны тем, что излучают регулярные радиоволны, которые используются в качестве средства измерения времени в космосе. Однако недавнее наблюдение гамма-лучей от Вела Пульсар оставило астрономов озадаченными и стремящимися понять источник их огромной энергии.

Гамма-лучи Vela с энергией, превышающей 20 тераэлектронвольт, были обнаружены с помощью стереоскопической системы высоких энергий (HESS). Хотя высокоэнергетические гамма-лучи наблюдались в пульсарах и раньше, интенсивность всплесков Вела представляет собой новую проблему. Обычно магнитные поля нейтронных звезд заставляют заряженные частицы излучать свет, когда они попадают в поля и ускоряются почти до скорости света. Это явление приводит к излучению регулярных импульсов света, благодаря чему пульсары легко обнаруживаются.

Однако в случае с Вела Пульсаром излучаемые гамма-лучи гораздо более интенсивны, чем можно было бы ожидать только от его магнитных полей. Ученые заметили, что энергетический световой конус, связанный с Пульсаром Вела, необычайно широк, что позволяет предположить, что механизм, ответственный за генерацию частиц высокой энергии, может отличаться от традиционных моделей. Одна из возможностей состоит в том, что заряженные частицы изначально ускоряются в более широкой области, а по мере того, как они втягиваются магнитным полем в узкий световой конус, они сохраняют свою высокую энергию. Альтернативно, сочетание сильных магнитных полей и мощного звездного ветра может привести к гиперускорению частиц.

Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований и подчеркивают важность понимания взаимодействия между интенсивными магнитными полями и заряженными частицами. Это открытие также бросает вызов традиционным моделям и расширяет наше понимание верхних пределов энергии. Подобные знания имеют значение не только для пульсаров, но и для других космических явлений, характеризующихся мощными магнитными полями, в том числе связанными с черными дырами.

Ссылка:

Сотрудничество HESS. «Обнаружение радиационной составляющей пульсара Вела, достигающей 20 тераэлектронвольт». Природная астрономия (2023)