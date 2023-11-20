Исследование древнего происхождения репрессивного комплекса Polycomb 2 (PRC2)

Недавнее исследование, проведенное группой международных исследователей, пролило свет на наследственную функцию репрессивного комплекса Polycomb 2 (PRC2). Вопреки предыдущему пониманию, основная роль PRC2 не ограничивается контролем генов развития, но также включает защиту генома от инвазии транспозонов.

Команда под руководством Фредерика Бергера из Института молекулярной биологии растений Грегора Менделя (GMI) приступила к комплексному исследованию PRC2 у различных эукариот. Изучая геномы растений, SAR и опистоконтов (включая человека и грибы), они стремились раскрыть эволюционный путь и истинную цель этого древнего комплекса.

К своему удивлению, исследователи обнаружили доказательства участия PRC2 в подавлении транспозонов во всех трех эукариотических линиях. Транспозоны, также известные как прыгающие гены, представляют собой мобильные генетические элементы, которые могут перемещаться по ДНК и потенциально нарушать стабильность генома. Способность PRC2 подавлять эти транспозоны подчеркивает его решающую роль в защите генома.

Со временем функция PRC2 постепенно сместилась с репрессии транспозонов на репрессию генов, кодирующих белок. У цветковых растений, таких как Arabidopsis, которые появились совсем недавно, исследователи обнаружили остатки мобильных элементов, которые до сих пор служат мишенями для PRC2. Эти элементы задействуют PRC2 для подавления близлежащих генов, что указывает на приручение транспозонов для модуляции генов, кодирующих белок.

Это новаторское исследование бросает вызов предыдущему пониманию роли PRC2 и раскрывает его древнюю функцию по защите генома от вторжения транспозонов. Понимая происхождение PRC2 и его эволюцию, исследователи могут получить представление о сложных механизмах, которые регулируют экспрессию генов и стабильность генома.

FAQ

Что такое репрессивный комплекс Поликомб 2 (PRC2)?

PRC2 представляет собой мультибелковый комплекс, который играет решающую роль в регуляции экспрессии генов. Он модифицирует структуру хроматина, в частности добавляя метильную группу к гистоновому белку H3, что приводит к молчанию генов.

Что такое транспозоны?

Транспозоны, также известные как прыгающие гены, представляют собой мобильные генетические элементы, обнаруженные в ДНК. Они обладают способностью перемещаться по геному и потенциально могут нарушить стабильность генома, если их не регулировать должным образом.

Как PRC2 защищает геном?

PRC2 участвует в подавлении транспозонов, которые представляют потенциальную угрозу стабильности генома. Подавляя активность транспозонов, PRC2 помогает поддерживать целостность генома и предотвращает нежелательные генетические перестройки.

(Источник: Текущая биология)