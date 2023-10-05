Космический взрыв и зарождение сельского хозяйства в Сирии

Недавнее исследование предполагает, что сельское хозяйство в Сирии могло возникнуть в результате катастрофического события, произошедшего 12,800 XNUMX лет назад. Исследователи полагают, что фрагментированная комета столкнулась с атмосферой Земли, вызвав взрыв и значительные изменения окружающей среды. Последствия этого события вынудили охотников-собирателей в доисторическом поселении Абу-Хурейра принять методы ведения сельского хозяйства как средство выживания.

Исследование, опубликованное в журнале Science Open: Airbursts and Cratering Impacts, является частью более масштабного исследования гипотезы воздействия раннего дриаса. Эта гипотеза предполагает, что космическое воздействие было причиной внезапного и аномального охлаждения Земли около 13,000 XNUMX лет назад.

Исследователи утверждают, что после космического взрыва в районе Абу-Хурейры произошел переход от более влажных условий к более сухим. Это изменение климата, вероятно, привело к истощению местных ресурсов и побудило жителей развивать сельское хозяйство как средство существования. Сельское хозяйство позволило им выращивать себе еду и смягчить последствия колебаний окружающей среды, вызванных воздушным взрывом.

Обнаружение доказательств, подтверждающих эту гипотезу, имеет важное значение, поскольку оно дает новый взгляд на происхождение сельского хозяйства в регионе. Раньше широко распространено мнение, что сельское хозяйство развивалось исключительно в результате целенаправленного вмешательства человека. Однако это исследование предполагает, что катастрофическое событие могло сыграть решающую роль в его возникновении.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние космического взрыва на ранние методы ведения сельского хозяйства и то, как он повлиял на развитие человеческой цивилизации. Однако это исследование предлагает ценную информацию о сложных взаимодействиях между космическими событиями, изменениями окружающей среды и адаптацией человека.

источники:

– Калифорнийский университет – Санта-Барбара

– Science Open: Воздушные взрывы и кратерные воздействия