Прецизионные измерения в эксперименте с альфа-ловушкой проливают свет на магнитные свойства высокоионизированных атомов олова

Ученые из Института Кернфизики Макса Планка в Гейдельберге провели точные измерения в ходе эксперимента «Альфаловушка» для изучения магнитных свойств электронов, связанных с высоко ионизированными атомами олова. Этот эксперимент дает ценную информацию о поведении частиц в условиях экстремально сильных полей и служит отправной точкой для поиска новой физики.

В эксперименте «Альфаловушка», проводимом Свеном Штурмом, используется ловушка Пеннинга для удержания заряженных частиц на месте с помощью электромагнитных полей. Он также включает в себя криогенную вакуумную систему для создания высококачественного вакуума, необходимого для долговечности измерений. Команда успешно создала водородоподобные ионы олова, которые имеют только один электрон в своей оболочке, и хранила их в течение нескольких месяцев в ионной ловушке Alphatrap.

Точно измерив магнитный момент этих водородоподобных ионов олова, исследователи получили беспрецедентную точность. Это достижение важно, поскольку оно способствует нашему пониманию поведения частиц в сильных полях, например, вблизи атомных ядер. Это также позволяет обнаруживать потенциальные отклонения от известных законов природы или присутствие ранее неизвестных элементарных частиц.

Чтобы получить водородоподобные ионы олова, исследователи использовали ионную ловушку электронного пучка под названием Heidelberg-EBIT. Это устройство генерирует сильно заряженные ионы, бомбардируя облако ионов олова высокоэнергетическими электронами, заставляя их постепенно терять связанные электроны. Оставшиеся ионы только с одним электроном затем фильтруются и подаются в эксперимент Alphatrap для дальнейшего анализа.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature, демонстрируют возможность измерения магнитных свойств сильно ионизированных атомов с беспрецедентной точностью. Эти открытия способствуют постоянному прогрессу в квантовой электродинамике и открывают путь для дальнейших исследований фундаментальных свойств материи.

источники:

– Природа (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06453-2