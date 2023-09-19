Меняющие форму стволовые клетки: ключ к обращению вспять связанного со старением снижения иммунитета

Исследователи обнаружили молекулу, которая может обратить вспять возрастное снижение иммунной функции. Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, приближает нас к увеличению продолжительности жизни и общего состояния здоровья.

С возрастом иммунная система ослабевает, делая нас более восприимчивыми к инфекциям, болезням и опухолям. Ключом к хорошо функционирующей иммунной системе являются наши гемопоэтические стволовые клетки (ЗСК), которые отвечают за производство всех типов клеток крови. Стволовые клетки обладают способностью дифференцироваться в различные типы клеток, что делает их необходимыми для производства иммунных клеток.

Однако с возрастом гемопоэтические стволовые клетки теряют способность производить необходимые иммунные клетки и начинают склоняться к производству одной линии клеток крови по сравнению с другими. Кроме того, стареющие стволовые клетки накапливают аномальное количество митохондрий, что ухудшает их метаболические функции. Эти факторы ограничивают выработку иммунных клеток и ослабляют защиту организма от токсинов и патогенов.

Чтобы справиться с этим снижением, исследователи сосредоточились на восстановлении здоровья митохондрий. Они обнаружили, что уролитин А, природное соединение, которое, как известно, улучшает метаболическую работоспособность, может восстанавливать функцию митохондрий и улучшать выработку клеток крови. В серии экспериментов гемопоэтические стволовые клетки подвергались воздействию уролитина А, а затем трансплантировались мышам, подвергшимся летальным уровням облучения. Эти мыши успешно выздоровели, поскольку уролитин А восстановил способность старых стволовых клеток производить клетки крови.

В отдельном эксперименте старых мышей кормили диетой, обогащенной уролитином А, что приводило к улучшению работы гемопоэтических стволовых клеток и увеличению производства иммунных клеток. Примечательно, что эти омоложенные стволовые клетки привели к улучшению иммунного ответа, что сделало мышей более эффективными в борьбе с вирусными инфекциями.

Это исследование подтверждает, что уролитин А омолаживает гемопоэтические стволовые клетки и сохраняет их способность продуцировать все типы клеток крови. В результате улучшается иммунная функция и повышается устойчивость к инфекциям. Хотя для того, чтобы эти результаты были преобразованы в готовые к использованию методы лечения, может потребоваться время, включение в рацион продуктов, богатых уролитином А, таких как малина, грецкие орехи, миндаль, клубника и гранаты, может иметь потенциальную пользу для здоровья.

источники:

– Природное старение: (исходная статья)

– Клетка: уролитин А омолаживает гемопоэтические стволовые клетки, улучшая мышечную функцию у старых мышей.

– ScienceDirect: Гетерогенность гемопоэтических стволовых клеток: подтипы, функциональные свойства и терапевтическое значение