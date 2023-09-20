Ученые обнаружили ген, который управляет ростом корневых волосков

Исследователи из Университета штата Вашингтон идентифицировали ген под названием «BUZZ», который играет решающую роль в росте корневых волосков у растений. Корневые волоски, которые развиваются иначе, чем другие типы растительных клеток, важны для поглощения питательных веществ и воды. Исследование также предполагает, что этот ген может участвовать в том, как растения находят и используют нитраты, жизненно важный источник азота для роста растений.

Развитие корневых волосков происходит в два этапа: определение судьбы клеток и рост. Эпидермальные клетки могут либо стать типичными эпидермальными клетками, либо дифференцироваться в клетки корневых волосков. Во время развития на типично паренхиматозных эпидермальных клетках образуется выпуклость, которая позже распространяется за счет роста кончика. Как только рост кончика достигает устойчивого темпа, остальная часть эпидермальных клеток перестает расти.

Исследователи обнаружили, что ген BUZZ регулирует как скорость роста корней, так и зарождение боковых корней в ответ на концентрацию нитратов в окружающей почве. Они обнаружили, что этот ген экспрессируется на низком уровне и никогда ранее не документировался, что затрудняет его поиск. Однако понимание того, как растения контролируют поглощение и передачу сигналов нитратов, имеет решающее значение для повышения эффективности использования азота в сельском хозяйстве и общего азотного цикла.

Ген BUZZ активируется в ответ на нитраты, мочевину и аммиак, позволяя корням находить азот в почве. Даже когда запасов нитратов много, потеря гена приводит к фенотипу кормового корня. Эта чувствительная и жестко регулируемая реакция указывает на значение гена BUZZ в способности растения находить и эффективно использовать нитраты.

Идентификация гена у модельных видов трав, таких как Brachypodium distachyon, может иметь серьезные последствия для сельскохозяйственных продуктов, таких как пшеница, рис, кукуруза и ячмень. Эти культуры необходимы для глобального производства продуктов питания, и улучшение их способности приобретать и использовать нитраты может иметь существенное влияние.

С открытием гена BUZZ и его роли в росте корневых волосков и усвоении питательных веществ ученые теперь изучают, как растения используют этот ген для модуляции нитратов и развития корневой системы. Полученные результаты дают ценную информацию о механизмах, лежащих в основе роста растений, и содержат потенциал для улучшения сельскохозяйственной практики и устойчивости.

Справочник журнала:

Тиль А. Леман, Мигель А. Росас, Рода А. Т. Брю-Аппиа и др. BUZZ: важный ген для роста корневых волос после инициации и медиатор архитектуры корня у Brachypodium distachyon. Новый фитолог. DOI: 10.1111/nph.19079

источники:

– Исследователи из Университета штата Вашингтон обнаружили растительный ген, отвечающий за рост корневых волосков и усвоение питательных веществ (WSU Insider)

– Леман Т.А., Росас М.А., Брю-Аппиа, RAT и др. BUZZ: важный ген для роста корневых волос после инициации и медиатор архитектуры корня у Brachypodium distachyon. Новый фитолог.