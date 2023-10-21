Уменьшение Меркурия: свежий взгляд на геологическую активность планеты

Планетологам давно известно, что Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, сжимается на протяжении миллиардов лет. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, дает новое представление о продолжающемся сокращении и геологической активности планеты.

Внутренняя часть Меркурия постепенно остывает, что приводит к уменьшению его объема. В результате на поверхности планеты образуются «надвиговые разломы», когда один участок местности надавливается на соседний, подобно морщинам, образующимся на стареющем яблоке. Уступы, или склоны высотой в километры, на поверхности Меркурия являются свидетельством этого сокращения.

Возраст поверхности Меркурия можно определить, посчитав плотность ударных кратеров. Уступы, будучи довольно древними, указывают на то, что они существуют уже около 3 миллиардов лет. Однако оставался вопрос, активны ли эти уступы сегодня или они давно прекратили движение.

Исследование показало, что многие уступы продолжали двигаться и в недавнее с геологической точки зрения время, даже несмотря на то, что они возникли миллиарды лет назад. Это открытие было сделано, когда доктор философии. Студент заметил небольшие трещины, известные как «грабены», расположенные на растянутых верхних поверхностях некоторых уступов. Эти грабены предполагают, что кора была изогнута, когда она надавливала на прилегающую местность, что привело к растрескиванию поверхности.

Грабены представляют собой относительно небольшие образования, шириной менее 1 км и глубиной менее 100 метров, что указывает на то, что они моложе древних структур, на которых они расположены. Судя по скорости размытия, вызванного воздействием садоводства, возраст большинства грабенов оценивается менее 300 миллионов лет, что позволяет предположить недавнее перемещение.

В ходе исследования было выявлено 48 крупных лопастных уступов с подтвержденными грабенами и еще 244 уступа с вероятными грабенами. Эти выводы будут дополнительно подтверждены системой визуализации миссии BepiColombo, совместной европейско-японской миссии, которая выйдет на орбиту Меркурия в 2026 году.

Луна, которая также испытала охлаждение и сжатие, предоставляет дополнительные доказательства недавней геологической активности. Анализ лунотрясений, зарегистрированных сейсмометрами, оставленными на поверхности Луны миссиями «Аполлон», показывает, что лунотрясения концентрируются вблизи лопастных уступов. На детальных изображениях поверхности Луны с орбиты видны следы, оставленные валунами, отскакивающими от уступов, что указывает на недавние землетрясения.

Хотя миссия BepiColombo не предоставит сейсмические данные, ее подробные изображения могут обнаружить следы валунов, которые служат дополнительным свидетельством недавних землетрясений на Меркурии. Это исследование дает ценную информацию о продолжающейся геологической активности и сокращении Меркурия, предоставляя ученым лучшее понимание эволюции планеты на протяжении миллиардов лет.

источники:

– Nature Geoscience (журнал)

– Разговор (статья)