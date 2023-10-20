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Вулканическая активность на полуострове Камчатка в России.

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Вулканическая активность на полуострове Камчатка в России.

В середине октября 2023 года на снимке, сделанном аппаратом Operational Land Imager (OLI) на спутнике Landsat 8, были видны извержения соседних вулканов на российском полуострове Камчатка. На снимке виден стратовулкан Ключевской, самый высокий действующий вулкан в Евразии, испускающий небольшое шлейф газа, пара и пепла на северо-восток. Четкая коническая форма горы и ее поднимающийся шлейф отбрасывают тени на окружающий снег, создавая ощущение трехмерности.

Ранее в июне 2023 года Камчатская группа реагирования на извержения вулканов (KVERT) сообщила о начале стромболианских извержений на Ключевском. В июле на его юго-восточном склоне был обнаружен новый поток лавы. Вулкан продолжал испытывать взрывные извержения, в результате которых в атмосферу выбрасывалось различное количество пепла. Цветовой код авиации иногда повышался до оранжевого из-за выбросов пепла и газа. Накануне съемки изображения активность на Ключевском усилилась: потоки лавы увеличились, а раскаленные материалы выстрелили на высоту до 300 метров над краем кратера.

Другой вулкан, Безымянный, также выбросил в это время вулканический шлейф. Однако различить на изображении сложнее из-за облачного банка. 16 октября KVERT наблюдал рост активности на Безымянном, в том числе лавины обломков и пепел, выносимые примерно в 70 километрах к северо-востоку от вулкана.

Полуостров Камчатка известен своей вулканической активностью: здесь расположено более 300 вулканов. Ключевская гряда, изображенная на снимке, особенно подвержена геологическому драматизму. На фотографии космонавта, сделанной с Международной космической станции, также запечатлены признаки недавних извержений вулканов Ключевской и Безымянного.

Источник: снимок Обсерватории Земли НАСА, сделанный Ванмей Ляном с использованием данных Landsat Геологической службы США. Рассказ Линдси Дорманн.

By Роберт Эндрю

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