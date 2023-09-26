Уточненная карта Зеландии, обнаруженная с помощью выкопанных образцов горных пород

Команда геологов и сейсмологов создала более точную карту подводного континента Зеландия, используя данные, полученные из образцов горных пород, извлеченных из грунта. Зеландия, примерно 94% которой погружена под океан, не так хорошо изучена, как другие континенты, что приводит к противоречиям в ее известной форме и структуре.

Исследователи уточнили существующие карты Зеландии, изучив коллекции камней и образцов отложений, полученных со дна океана. Эти образцы были получены через буровые площадки и берега близлежащих островов. Затем команда проанализировала сейсмические данные, чтобы создать подробную карту Зеландии.

Ключевым результатом исследования является выявление геологических закономерностей в Западной Антарктиде, предполагающих наличие зоны субдукции возле плато Кэмпбелл у западного побережья Новой Зеландии. Однако никаких магнитных аномалий в этом районе обнаружено не было, что ставит под сомнение теорию о сдвиге в разломе Кэмпбелл.

Вместо этого исследователи предполагают, что растяжение Гондваны, суперконтинента, частью которого когда-то была Зеландия, привело к образованию системы магнитных аномалий Кэмпбелла. Это растяжение в конечном итоге привело к разрыву, в результате которого образовалось дно океана, образующее нижние части Зеландии.

Недавно уточненная карта Зеландии не только подчеркивает расположение оси магматической дуги, но и определяет другие важные геологические особенности. Это исследование дает ценную информацию о формировании и структуре Зеландии, способствуя лучшему пониманию ее геологической истории.

Дальнейшие исследования и анализ продолжат раскрывать более подробную информацию о Зеландии и ее значении в геологической эволюции Земли.

Источники: Tectonics, Ник Мортимер и др., DOI: 10.1029/2023TC007961.