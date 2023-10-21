Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал снимки реактивного потока на Юпитере

В июле 2022 года космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) использовал свою NIRCam (камеру ближнего инфракрасного диапазона) для получения потрясающих инфракрасных изображений Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. На этих изображениях ученые сделали удивительное открытие — реактивное течение в северных широтах чуть выше экватора Юпитера и над верхушками его облаков. Этот реактивный поток простирается на 4,800 километров (3,000 миль) и достигает скорости 515 километров в час (320 миль в час), что делает его более чем в два раза быстрее, чем ураган 5-й категории на Земле.

Эта неожиданная находка удивила исследователей, участвовавших в исследовании. Доктор Рикардо Уэсо, ведущий автор и преподаватель Университета Страны Басков в Испании, выразил свое удивление, заявив, что ранее размытая дымка в атмосфере Юпитера теперь выглядит как четкие особенности, которые можно отслеживать наряду с быстрым вращением планеты.

Высокая скорость реактивного потока объясняется эффектом Кориолиса, который заставляет планетарные тела вращаться быстрее на их экваторе. В то время как Земля вращается по экватору со скоростью примерно 1,600 километров в час (1,000 миль в час), экватор Юпитера имеет скорость примерно 43,000 28,273 километров в час (9 50 мили в час). Эти экстремальные скорости способствуют периоду вращения Юпитера на экваторе, составляющему XNUMX часов XNUMX минут, и приводят к мощным ураганам в его массивных облаках.

Исследовательская группа полагалась на данные JWST для наблюдения за большими высотами Юпитера, в то время как космический телескоп НАСА «Хаббл» проводил наблюдения за более низкими высотами. Анализируя скорость ветра на разных высотах, известную как сдвиг ветра, исследователи определили, что скорость реактивного потока уменьшалась по мере уменьшения высоты в атмосфере Юпитера. В нескольких милях ниже реактивного течения скорость ветра составила 362 километра в час (225 миль в час) и 402 километра в час (250 миль в час).

Экваториальная стратосфера Юпитера демонстрирует сложную, но повторяемую картину ветров и температур. Доктор Ли Флетчер, соавтор исследования и профессор планетологии в Университете Лестера, предполагает, что недавно обнаруженная реактивная струя может быть связана с этим колебательным паттерном. Будущие наблюдения помогут проверить эту теорию и пролить свет на изменчивость струйных течений в ближайшие годы.

Это не первый случай, когда на Юпитере наблюдают струйные течения. В начале 2010-х годов космический корабль НАСА «Кассини» обнаружил аналогичную активность чуть выше экватора газового гиганта с расчетной скоростью 523 километра в час (325 миль в час).

Помимо реактивного течения, изображения, полученные JWST, также показали слабые кольца Юпитера, его северное и южное сияние, а также две его меньшие луны, Амальтею и Адрастею. Кольца Юпитера были впервые обнаружены космическим кораблем НАСА «Вояджер-1» в 1979 году, и предполагается, что они образовались в результате ударов метеороидов об один из спутников Юпитера. Подобно Земле, массивное магнитное поле Юпитера генерирует полярные сияния, которые в 20,000 1892 раз сильнее магнитного поля Земли. Спутники Амальтея и Адрастея были открыты в 1979 и XNUMX годах соответственно и вращаются внутри орбиты Ио, одной из галилеевых лун Юпитера.

Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжит открывать новую информацию об удивительных особенностях Юпитера в ближайшие годы. Ученые с нетерпением ждут будущих открытий, которые внесут свой вклад в наши знания об этом газовом гиганте.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

– Университет Страны Басков

- Университет Лестера