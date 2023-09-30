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Наука

Новый носимый патч, который контролирует здоровье с помощью анализа пота

ByРоберт Эндрю

сентябрь 30, 2023
Новый носимый патч, который контролирует здоровье с помощью анализа пота

Исследователи из Университета штата Пенсильвания разработали революционный носимый пластырь, который позволяет следить за здоровьем человека, анализируя его пот. Этот пластырь, изготовленный из специального материала, способного изучать уровень глюкозы, pH и температуру пота, может предоставить важную информацию о состоянии тела человека и помочь диагностировать и лечить такие заболевания, как диабет.

Пот, как обнаружили исследователи, служит богатым источником биомаркеров. Биомаркеры — это вещества, которые показывают состояние здоровья или заболевания в организме. Однако измерение этих биомаркеров в поте оказалось сложной задачей. Эта трудность возникает из-за их низкой концентрации в поте и их склонности к колебаниям в зависимости от внешних факторов, таких как диета, физические упражнения и окружающая среда.

Предыдущие попытки улавливать биомаркеры с помощью датчиков пота были ограничены в своей эффективности. Эти датчики столкнулись с такими препятствиями, как низкая чувствительность, ограниченная площадь поверхности и плохая стабильность. В результате трудно получить точные и надежные измерения биомаркеров в поте.

Этот новый носимый пластырь произвел революцию в измерении биомаркеров пота. Его специальный материал обладает уникальной способностью определять уровень глюкозы, pH и температуру, предоставляя ценную информацию о здоровье человека. Благодаря постоянному мониторингу этих биомаркеров пластырь может помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, включая диабет.

Разработка этого носимого пластыря представляет собой значительный прорыв в области мониторинга здоровья. Его способность собирать и анализировать биомаркеры пота открывает путь к улучшению диагностики и персонализированному здравоохранению. При дальнейшем развитии эта технология потенциально может произвести революцию в лечении и профилактике заболеваний.

источники:
– Передовые функциональные материалы

By Роберт Эндрю

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