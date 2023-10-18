Комплексный взгляд на объекты во Вселенной

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) разработали самый обширный взгляд на историю Вселенной. Ведущий автор, почетный доцент Чарли Лайнуивер, объясняет, что их целью было понять происхождение всех объектов во Вселенной. Они пришли к выводу, что по мере того, как Вселенная расширялась и охлаждалась после Большого взрыва, такие объекты, как протоны, атомы, планеты, звезды и галактики, конденсировались из горячего фона.

Чтобы проиллюстрировать этот процесс, исследователи создали два графика. Первый график показывает температуру и плотность Вселенной по мере ее расширения и охлаждения. Второй график отображает массу и размер всех объектов во Вселенной. Эта подробная диаграмма обеспечивает визуализацию объектов во Вселенной.

Исследование поднимает важные вопросы о границах участков и о том, что находится за их пределами. Некоторые области графика «запрещены», поскольку объекты не могут быть плотнее черных дыр или настолько малы, что квантовая механика размывает их природу как единичных объектов. Исследователи предполагают, что Вселенная могла возникнуть как инстантон — объект определенного размера и массы, а не как сингулярность, которая является гипотетической точкой бесконечной плотности и температуры.

В более широком плане сюжет предполагает, что если за пределами наблюдаемой Вселенной существует полный вакуум, наша Вселенная будет напоминать большую черную дыру низкой плотности. Однако у исследователей есть веские основания полагать, что это не так.

Это новаторское исследование дает новое понимание объектов во Вселенной и предлагает новое понимание происхождения самой Вселенной. Исследование было опубликовано в Американском журнале физики.

источники:

– Чарльз Х. Лайнвивер и др., Все объекты и некоторые вопросы, Американский журнал физики (2023). DOI: 10.1119/5.0150209

– Австралийский национальный университет