Прорыв в предсказании структуры белка: расширение горизонтов молекулярного дизайна

Белки, «рабочие лошадки» клетки, играют важную роль в различных биологических процессах. Однако они не функционируют изолированно, и на их активность могут влиять другие молекулы в окружающей среде. В рамках новой захватывающей разработки исследователи революционного программного обеспечения для прогнозирования структуры белков RoseTTAFold представили мощный инструмент, который расширяет возможности проектирования белков с использованием методов глубокого обучения, чтобы лучше отражать влияние этих молекул (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603 ).

Алгоритмы прогнозирования структуры белка, такие как AlphaFold и RoseTTAFold, за последние годы изменили область структурной биологии. Используя машинное обучение и обучение экспериментально решенным белковым структурам, эти алгоритмы могут предсказывать трехмерную структуру белков исключительно на основе их аминокислотных последовательностей. Ученые использовали эти предсказания, чтобы получить представление о функциях белков и разработать новые белки с желаемыми характеристиками.

Однако существующие модели склонны упускать из виду влияние разнообразных химических взаимодействий на структуру белка. «Многие биологические процессы включают взаимодействие белков с небольшими молекулами», — объясняет старший автор Дэвид Бейкер, профессор Вашингтонского университета и разработчик RoseTTAFold. Чтобы устранить это ограничение, исследователи представили обновленную версию модели под названием RoseTTAFold All-Atom.

Усовершенствованная модель может объяснить сложную химию, которая возникает, когда белки связываются с небольшими молекулами или подвергаются ковалентным модификациям, которые глубоко влияют на их структуру и функцию. Объединив два различных подхода к моделированию, исследователи успешно создали модель машинного обучения, которая может представлять широкий спектр молекул в среде белка.

Хотя внутренняя работа моделей машинного обучения может быть загадочной, исследователи полагают, что новая сеть упорядочивает молекулярные единицы до тех пор, пока не достигнет правдоподобной структуры белка. Этот новаторский подход открывает новые возможности для дизайна белков, устраняя разрыв между последовательностью белка и функциональной структурой.

Команда тщательно обучала RoseTTAFold All-Atom на различных наборах данных, что позволило ей предлагать более точные прогнозы для белков со сложными молекулярными взаимодействиями. Например, модель успешно предсказала структуру ферментов, связанных как с субстратами, так и с кофакторами, а также белков с множественными ковалентными модификациями. Более того, исследователи разработали уникальные белки, которые специфически связываются с небольшими молекулами, используя только входные данные этих молекул.

Если предыдущие версии RoseTTAFold были ориентированы на решение конкретных задач, то последняя итерация демонстрирует более широкую применимость. Исследователи предполагают, что эта всеобъемлющая модель заменит версии RoseTTAFold для конкретных задач, способствуя инновациям в разработке белков по всем направлениям.

Как и в случае с любой революционной технологией, потребуется время, чтобы понять весь потенциал и ограничения RoseTTAFold All-Atom. Вычислительный биолог Лорен Портер из Национальной медицинской библиотеки признает потенциал сети, но подчеркивает важность надежных обучающих наборов для моделей ИИ. Крайне важно выявить любые ограничения или несоответствия, особенно когда белок может принимать разные структуры в зависимости от его контекста. Тем не менее, Портер отмечает, что это достижение является значительным шагом вперед и дает надежду на будущее.

FAQ

Что такое RoseTTAFold All-Atom?

RoseTTAFold All-Atom — это обновленная версия программного обеспечения для прогнозирования структуры белков RoseTTAFold. Он включает в себя методы глубокого обучения для учета различных химических взаимодействий и лучшего отражения окружающей среды белков, что позволяет более точно прогнозировать структуру белка и облегчает проектирование белков с желаемыми функциями.

Как RoseTTAFold All-Atom расширяет возможности проектирования белков?

RoseTTAFold All-Atom включает в себя разнообразные химические процессы, которые возникают во время взаимодействия белков с небольшими молекулами и ковалентных модификаций. Обучая модель на обширных наборах данных, она может генерировать точные прогнозы для сложных белковых структур, в том числе с участием малых молекул и многочисленных ковалентных модификаций, а также помогать в разработке белков со сложными молекулярными взаимодействиями.

Каковы потенциальные ограничения модели RoseTTAFold All-Atom?

Как и в случае с любой моделью искусственного интеллекта, производительность RoseTTAFold All-Atom зависит от данных обучения. В случаях, когда доступны ограниченные данные или в ситуациях, когда белки демонстрируют контекстно-зависимые структурные изменения, модель может столкнуться с проблемами. Однако продолжающиеся исследования и изучение его возможностей помогут выявить любые ограничения и усовершенствовать его применение для прогнозирования и проектирования структуры белков.