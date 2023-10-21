ISRO выражает обеспокоенность по поводу угрозы для посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян» на Луне

ISRO (Индийская организация космических исследований) выразила обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы, с которой сталкиваются спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян» на Луне. По словам старшего офицера ISRO, пожелавшего остаться неназванным, на поверхность Луны постоянно воздействуют микрометеороиды, что представляет опасность для космического корабля.

«Чандраян-3», миссия, в которой были развернуты спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян», успешно завершила свою 14-дневную миссию на Луне. Однако, поскольку космический корабль в настоящее время находится в спящем режиме, он уязвим для ударов этих микрометеороидов.

Хотя конкретных подробностей о потенциальном повреждении или неисправности, которые могут произойти, нет, время покажет истинную степень риска, которому подвергается марсоход и посадочный модуль. Неизвестно, сломаются ли они или возникнут ли какие-либо другие проблемы из-за ударов микрометеороидов.

Посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» сыграли решающую роль в амбициозных усилиях Индии по исследованию Луны. Посадочный модуль «Викрам» был предназначен для доставки марсохода «Прагян» на поверхность Луны и проведения различных экспериментов и наблюдений.

Чтобы справиться с угрозой, исходящей от микрометеороидов, ISRO необходимо внимательно следить за ситуацией и разрабатывать стратегии по смягчению любого потенциального ущерба. Эти стратегии могут включать в себя корректировку настроек спящего режима космического корабля и реализацию защитных мер для защиты спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагян» от воздействия микрометеороидов.

Эта обеспокоенность, высказанная ISRO, подчеркивает важность рассмотрения всех потенциальных рисков и проблем, которые возникают во время миссий по исследованию Луны. Выявляя и устраняя эти риски, космические агентства могут обеспечить успех и долговечность своих космических кораблей на Луне.

источники:

– Сотрудник ISRO (анонимно)

- Индия сегодня