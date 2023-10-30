Новая сверхпроводящая камера с беспрецедентной чувствительностью

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США (NIST) разработали революционную сверхпроводниковую камеру с необычайным уровнем чувствительности. Эта современная камера, состоящая из 400,000 XNUMX пикселей, способна обнаруживать отдельные фотоны. Конструкция камеры включает в себя сетку из сверхпроводящих проводов, которые оказывают нулевое сопротивление до тех пор, пока фотон не вступит во взаимодействие с одним или несколькими проводами, вызывая подавление сверхпроводимости и генерацию сигнала. Анализируя расположение и интенсивность этих сигналов, камера способна генерировать высококачественные изображения.

Что отличает эту новую камеру от предыдущих итераций, так это существенное увеличение количества пикселей. Имея в 400 раз больше пикселей, он превосходит разрешение любых других устройств этого типа. Более ранние версии имели ограниченную практичность из-за низкого качества продукции. Однако исследователи из NIST уверены, что эту передовую архитектуру можно масштабировать, открывая путь к созданию сверхпроводниковых камер большего формата, способных обнаруживать широкий диапазон электромагнитного спектра.

Потенциальные возможности применения этой технологии огромны. Например, в области астрономии камера может сыграть важную роль в получении изображений слабых галактик или внесолнечных планет. Кроме того, его можно использовать в биомедицинских исследованиях, что позволит ученым исследовать ткани человека с использованием ближнего инфракрасного света.

Прорыв, достигнутый исследователями NIST, является результатом инновационного решения давней проблемы. Предыдущие попытки охладить сотни тысяч сверхпроводящих проводов по отдельности оказались непрактичными. Однако команда преодолела это препятствие, расположив провода в виде сетки, похожей на игру в крестики-нолики. Это позволило им объединить сигналы от нескольких пикселей на несколько нанопроводов при комнатной температуре.

В плане чувствительности камера обладает впечатляющими возможностями. Он может различать разницу во времени прибытия сигнала, составляющую всего 50 триллионных долей секунды, и обнаруживать до 100,000 XNUMX фотонов в секунду, попадающих в сетку. Ведущий исследователь Адам МакКоган заявил, что технология считывания, используемая в камере, может быть расширена для еще более крупных камер, возможно, в ближайшем будущем достигнув десятков или сотен миллионов пикселей.

Продолжая исследования, команда стремится улучшить чувствительность прототипа камеры, чтобы она могла улавливать каждый входящий фотон. Это достижение позволит камере исследовать методы квантовой визуализации, которые могут произвести революцию в различных областях, включая астрономию и медицинскую визуализацию.

FAQ

Вопрос: Как работает сверхпроводящая камера?

Ответ: Камера состоит из сетки сверхпроводящих проводов, сопротивление которых равно нулю до тех пор, пока фотон не вступит во взаимодействие с одним или несколькими проводами, вызывая генерацию сигнала.

Вопрос: Что отличает эту камеру от предыдущих версий?

О: В отличие от предыдущих версий, эта камера имеет невероятно большое количество пикселей, в 400 раз больше, чем у любых устройств такого типа. Это улучшение значительно повышает качество вывода изображения с камеры.

Вопрос: Каковы потенциальные применения этой технологии?

Ответ: Возможности камеры делают ее подходящей для получения изображений слабых галактик или внесолнечных планет в астрономии. Кроме того, он потенциально может использоваться в биомедицинских исследованиях, в частности при исследовании тканей человека с использованием ближнего инфракрасного света.

Вопрос: Как исследователи справились с проблемой охлаждения сверхпроводящих проводов?

Ответ: Расположив провода в виде сетки и объединив сигналы от нескольких пикселей на несколько нанопроводов при комнатной температуре, исследователи решили проблему охлаждения.

Вопрос: Каковы планы на будущее в отношении этой технологии?

Ответ: Исследователи стремятся улучшить чувствительность прототипа камеры, чтобы улавливать каждый входящий фотон. Они также планируют масштабировать технологию для разработки камер с десятками или сотнями миллионов пикселей.