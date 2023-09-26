Обнаружение вулканической активности на Венере имеет решающее значение для предстоящих миссий, показывают новые исследования

Недавнее исследование, проведенное Яном Флинном и его командой в Питтсбургском университете, проливает свет на то, как потоки лавы могут появиться на Венере. Исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Планеты, направлено на информирование о предстоящих миссиях на Венеру НАСА и Европейского космического агентства. Эти миссии призваны исследовать планету на предмет признаков новых потоков лавы, которые могут указывать на недавние извержения вулканов.

Понимание вулканизма на Венере имеет решающее значение для планетологов из-за его потенциального воздействия на поверхность и атмосферу планеты. С помощью трех предстоящих миссий, посвященных выявлению недавних извержений, ученые надеются получить ценную информацию о планете-близнеце Земли.

Однако изучение вулканизма на Венере — непростая задача. Экстремальные условия на планете создают проблемы в обнаружении и изучении потоков лавы. Высокая температура Венеры (около 850 градусов по Фаренгейту) и суровые атмосферные условия затрудняют орбитальным зондам выявление активной вулканической активности.

Чтобы преодолеть эти проблемы, команда Флинна разработала модель, которая могла бы воспроизвести условия окружающей среды на Венере. Модифицировав модель, используемую на Земле, исследователи скорректировали гравитацию, температуру и атмосферные условия так, чтобы они соответствовали условиям на Венере. Их результаты показали, что потоки лавы на Венере будут распространяться примерно на 75% дальше, чем на Земле, а это означает, что активные потоки лавы можно обнаружить и изучить.

Работа Флинна особенно важна для предстоящей миссии EnVision, сотрудничества НАСА и Европейского космического агентства. EnVision, запуск которого запланирован на начало 2030-х годов, направлен на более глубокое исследование Венеры. Сотрудничая с научной группой миссии, Флинн способствует калибровке инструментов миссии для точного обнаружения признаков вулканизма на Венере.

Понимая, как ведут себя потоки лавы на Венере, ученые смогут расширить возможности будущих миссий и гарантировать, что свидетельства вулканической активности не будут упущены из виду. Исследование, проведенное Флинном и его командой, сыграет жизненно важную роль в прокладке пути к лучшему пониманию вулканической активности Венеры.

источники:

- Журнал геофизических исследований: Планеты

– НАСА/Лаборатория реактивного движения