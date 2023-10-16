Солнечный зонд «Паркер»: бьет рекорды и раскрывает тайны Солнца

Солнечный зонд НАСА «Паркер» недавно установил два выдающихся рекорда в освоении космоса. В конце сентября он стал самым быстрым объектом, созданным руками человека, достигнув скорости 635,266 XNUMX километров в час при приближении к Солнцу. Кроме того, он стал первым космическим кораблем, прошедшим через корональный выброс массы (CME), получив изображения, которые помогут ученым понять поведение Солнца и предсказать солнечные бури.

Запущенный в августе 2018 года солнечный зонд Паркер выполняет миссию по изучению солнечной короны, самого внешнего слоя ее атмосферы. Для этого он использует гравитационную помощь Венеры, чтобы постепенно приближаться к Солнцу. Его последний облет Венеры запланирован на конец 2024 года, в результате чего он окажется на расстоянии всего лишь 6.16 миллиона километров от поверхности Солнца.

Путешествие зонда было новаторским во многих отношениях. Он не только побил рекорды скорости и расстояния, но и предоставил ценные научные данные. Пройдя через корональный выброс массы, солнечный зонд «Паркер» успешно сделал снимки массивного извержения плазмы, выпущенной Солнцем. Эти данные будут способствовать лучшему пониманию поведения Солнца и помогут ученым прогнозировать солнечные бури, которые могут повлиять на Землю.

Солнечный зонд «Паркер» — это чудо инженерной мысли и свидетельство человеческой изобретательности. Его миссия по раскрытию тайн Солнца прокладывает путь к более глубокому пониманию нашей звезды и ее огромной силы. С каждой достигнутой вехой зонд приближает нас к разгадке тайн космоса.

источники:

– Оригинальная статья Педро Домингеса Рохаса, публициста и аудиовизуального продюсера, [название источника]

– Определения:

– Корониальный выброс массы (CME): массивное извержение плазмы из солнечной короны в космос.

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