Модернизированная обсерватория VLT ESO обещает многообещающие исследования экзопланет

Исследования экзопланет достигли значительного прогресса за короткий период времени: более 5,000 подтвержденных экзопланет и еще тысячи ожидают подтверждения. Благодаря такому множеству планет, доступных для изучения, исследователи теперь переключают свое внимание с обнаружения на характеристику, в частности, ища признаки жизни и биологической активности, известные как биосигнатуры. Ожидается, что этому сдвигу будут способствовать обсерватории следующего поколения, такие как космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба и миссия ЕКА по планетарным транзитам и колебаниям звезд (PLATO).

Хотя многие наземные объекты играют решающую роль в изучении экзопланет, в том числе Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT), Гигантский Магелланов Телескоп (GMT) и Тридцатиметровый Телескоп (TMT), существующие обсерватории также могут быть модернизированы для выполнения жизненно важные исследования экзопланет. В недавнем документе международной группы астрономов представлены первоначальные результаты эксперимента со спектрометром изображений высокого разрешения (HiRISE), нового инструмента, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO).

Прямая визуализация, метод обнаружения экзопланет путем визуализации света, отраженного от их атмосфер и поверхностей, становится все более важным в исследованиях экзопланет. Этот метод позволяет астрономам анализировать химический состав атмосфер экзопланет, исследуя отраженный свет с помощью спектрометров. HiRISE предназначен для определения характеристик внесолнечных планет-гигантов в инфракрасном диапазоне H, что позволяет измерять поглощение водяного пара и другие атмосферные явления.

Интеграция HiRISE с VLT расширяет возможности обсерватории по построению изображений, особенно с точки зрения спектрального разрешения. HiRISE с разрешением 100,000 XNUMX предлагает более подробную спектральную характеристику и позволяет измерять динамические параметры, такие как скорость и вращение планетарной орбиты. Кроме того, модернизация существующих инструментов и обсерваторий посредством подключения оптических волокон обеспечивает экономически эффективную альтернативу строительству новых объектов с нуля.

Такой подход минимизирует затраты, сокращает задержки и позволяет избежать споров, связанных со строительством новых объектов. Используя существующие инструменты и сочетая их с новыми технологиями, астрономы могут ускорить исследования и разработать мощные инструменты, которые извлекут выгоду из существующей инфраструктуры. Успех HiRISE демонстрирует потенциал модернизации обсерваторий для улучшения характеристик экзопланет и дальнейшего понимания их формирования и эволюции.

источники:

– «Модернизированный спектрометр высокого разрешения на очень большом телескопе ESO обещает многообещающие исследования экзопланет» – Universe Today

– Препринт статьи доктора Артура Вигана и др. - Астрономия и астрофизика (ожидает публикации).