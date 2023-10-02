Обсерватории и модернизированные объекты нового поколения для продвижения исследований экзопланет

В последние годы в исследованиях экзопланет достигнут значительный прогресс: тысячи подтвержденных экзопланет и многочисленные кандидаты ожидают подтверждения. Поскольку исследователи переключают свое внимание с обнаружения на характеристику, охота за потенциальными признаками жизни и биосигнатурами усиливается. Ожидается, что этот сдвиг в фокусе будет еще больше ускоряться за счет обсерваторий следующего поколения и модернизированных объектов.

Ожидается, что космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба, космический телескоп Нэнси Грейс Роман и миссия ЕКА по планетарным транзитам и колебаниям звезд (PLATO) принесут серьезные прорывы в исследованиях экзопланет. Кроме того, жизненно важную роль в характеристике экзопланет будут играть наземные обсерватории, такие как Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT), Гигантский Магелланов Телескоп (GMT) и Тридцатиметровый Телескоп (TMT).

В недавней статье международная группа астрономов исследовала потенциал модернизации существующих обсерваторий для исследования экзопланет. Они представили первые результаты работы прибора HiRISE для визуализации и спектроскопии экзопланет, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской Южной Обсерватории.

Прямая визуализация, все более используемый метод изучения экзопланет, позволяет астрономам обнаруживать планеты, визуализируя свет, отраженный от их атмосфер и поверхностей. Этот метод позволяет исследовать отраженный свет с помощью спектрометров для определения химического состава атмосфер экзопланет.

Прибор HiRISE на VLT предназначен для характеристики внесолнечных планет-гигантов (EGP) в инфракрасном H-диапазоне. Он сочетает в себе имидж-сканер СФЕРА и модернизированный спектрограф CRIRES с использованием одномодовых оптических волокон. Благодаря разрешению 100,000 XNUMX HiRISE обеспечивает гораздо более подробную спектральную характеристику и позволяет измерять динамические параметры, такие как орбитальная скорость и вращение.

Этот модернизированный инструмент расширяет возможности визуализации VLT, обеспечивая улучшенную астрометрию, временную стабильность, оптические аберрации и передачу данных. Наряду с характеристикой атмосферы, эти измерения помогут в исследовании формирования, состава и эволюции EGP.

В заключение отметим, что как обсерватории следующего поколения, так и модернизированные объекты призваны произвести революцию в исследованиях экзопланет, предоставив возможность детальной характеристики и исследования этих далеких миров.

источники:

– Доктор Артур Виган, Лаборатория астрофизики Марселя

– Европейская южная обсерватория (ESO)