Ученые обнаружили неизвестную фазу воды на Уране и Нептуне

Недавнее исследование с использованием мощных лазеров выявило существование ранее неизвестной фазы воды, называемой Лед XIX, у ледяных гигантов Урана и Нептуна. Эти газовые гиганты, содержащие огромное количество воды, имеют экстремальное давление, которое в 2 миллиона раз превышает давление земной атмосферы, и температуру, сравнимую с температурой поверхности Солнца.

Открытие льда XIX дает решающее представление о структуре и составе этих планет. Считается, что сложные магнитные поля, наблюдаемые на Уране и Нептуне, генерируются суперионными состояниями водяного льда в этих экстремальных условиях. Однако изучение структуры льда было сложной задачей из-за экстремальных давлений и температур.

Ученые провели свои исследования с помощью прибора «Материя в экстремальных условиях» на источнике когерентного света Linac — сверхбыстром рентгеновском лазере на свободных электронах. Воспроизведя экстремальные условия, наблюдаемые в недрах Урана и Нептуна, они смогли наблюдать формирование льда XIX. Эта новая ледяная фаза высокого давления имеет объемноцентрированную кубическую решетчатую структуру и образуется при 200 ГПа (2 миллиона атмосфер) и 5,000 К (8,500 градусов по Фаренгейту).

Одним из важных последствий этого открытия является то, что структура ОЦК льда XIX позволяет увеличить электропроводность глубоко внутри ледяных гигантов. Это открытие предполагает, что внутренняя часть этих планет может быть более проводящей, чем считалось ранее, что потенциально объясняет многополярные магнитные поля, измеренные космическим кораблем «Вояджер II».

В целом, это исследование проливает свет на уникальные свойства воды в экстремальных условиях и дает ценную информацию о загадочных ледяных гигантах нашей солнечной системы.

Справочник журнала:

Глисон А. и др. Динамическое сжатие воды до условий внутри ледяных гигантов. Научные отчеты 12, 715 (2022 г.). DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6

источники: Научные отчеты, DOI: 10.1038/s41598-021-04687-6.