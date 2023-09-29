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Наука

Эксперимент ALICE с высокой точностью измеряет время жизни гипертритонов

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Эксперимент ALICE с высокой точностью измеряет время жизни гипертритонов

Недавнее исследование, проведенное коллаборацией ALICE на Большом адронном коллайдере (LHC) ЦЕРН, с поразительной точностью измерило время жизни гипертритона, ядра трития с замененным нейтроном. Гипертритоны — это тип гиперядра, которое содержит лямбда-гиперон и находится в центре обширных исследований с момента их открытия в 1950-х годах.

Коллаборация ALICE, исследовательская группа, изучающая ядерные столкновения, использовала БАК для сбора данных о распаде гипертритонов и антигипертритонов в (анти)3He и заряженном пионе в течение 2018 года. Используя передовые вычислительные методы, исследователи смогли проанализировать данные и измерить время жизни гипертритона и энергия отделения лямбда-частицы.

Эти точные измерения жизненно важны для понимания свойств гипертритонов и уточнения нашего понимания взаимодействия Λ-нуклонов, которые играют роль в свойствах нейтронных звезд. Кроме того, измерения дают представление о структуре гипертритонов, в частности об уровне их связывания.

Результаты этого исследования согласуются со слабосвязанным гипертритоном, который помогает ограничить модели взаимодействия гиперон-нуклон. Измерения коллаборации ALICE добавляют ценную информацию в область гиперядерной физики и открывают путь для дальнейшего исследования этих уникальных ядерных комплексов.

источники:
Physical Review Letters,: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301

By Вики Ставропулу

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