Новый базовый вкус: реакция языка на хлорид аммония

Ученые из Колледжа литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии Дорнсайф обнаружили потенциальный шестой основной вкус. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи обнаружили, что язык реагирует на хлорид аммония, компонент, содержащийся в некоторых конфетах, через тот же белковый рецептор, который сигнализирует о кислом вкусе. Белковый рецептор, известный как OTOP1, отвечает за обнаружение кислого вкуса через каналы ионов водорода. Однако исследование показало, что OTOP1 также заметно реагирует на хлорид аммония.

Команда провела эксперименты с использованием клеток человека и различных видов животных и обнаружила, что способность обнаруживать аммоний через канал OTOP1 сохраняется у разных видов. В частности, мыши с функциональным белком OTOP1 избегали воды, содержащей хлорид аммония, в то время как мыши без белка не проявляли поведенческой реакции. Это говорит о том, что способность обнаруживать аммоний могла развиться как механизм вкуса, позволяющий избежать проглатывания вредных или неприятных веществ.

Исследование проливает новый свет на наше понимание вкуса и его эволюционное значение. Это подтверждает существование шестого основного вкуса и подчеркивает потенциальную важность вкусовых механизмов для выживания. Хлорид аммония, содержащийся в отходах и некоторых биологических веществах, в некоторой степени токсичен, поэтому для организмов полезно обнаруживать его и избегать.

Хотя исследование находится на ранней стадии, это открытие открывает новые возможности для изучения вкусового восприятия. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять масштабы видовых различий в чувствительности к аммонию и экологическое значение этих различий.

источники:

– USC (Университет Южной Калифорнии)