Печать металлических предметов в наномасштабе с использованием новой технологии аддитивного производства

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали новую технологию аддитивного производства (АП) для печати металлических предметов на наноуровне. Технология, основанная на инфузии гидрогеля, позволяет печатать объекты размером до 150 нанометров, что сравнимо с размером вируса гриппа. Процесс включает в себя создание фоточувствительного гидрогелевого «коктейля», который избирательно затвердевает с помощью лазера для формирования трехмерного каркаса. Затем каркас пропитывают раствором, содержащим ионы никеля, обжигают для сжигания гидрогеля и подвергают химической обработке для удаления атомов кислорода, в результате чего получаются металлические объекты со сложной наноразмерной структурой.

Уникальность этих наноразмерных металлических объектов делает наличие дефектов и нарушений в их микроструктуре. Обычно такие дефекты ослабляют металлическую деталь в большем масштабе. Однако в случае с этими наноразмерными объектами дефекты фактически усиливают их. Наличие дефектов предотвращает распространение разрушения от одной границы зерна к другой, более равномерно распределяя искажения по всему материалу и предотвращая внезапный отказ.

Этот новый метод открывает возможности для создания широкого спектра полезных компонентов на наноуровне, включая катализаторы, накопительные электроды и важные детали для датчиков, микророботов и теплообменников. Это одна из первых демонстраций 3D-печати металлических конструкций на наноуровне.

Исследование провели исследователи из Калифорнийского технологического института Вэньсинь Чжан, Чжи Ли, Руоци Данг и Джулия Р. Грир, а результаты были опубликованы в журнале Nano Letters.

источник:

– Вэньсинь Чжан, Чжи Ли, Руоци Данг и др. Создание множества полезных компонентов, таких как катализаторы для водорода, накопительные электроды для безуглеродного аммиака и других химикатов, а также важные части устройств, таких как датчики, микророботы и теплообменники. Нано-письма. DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02309.