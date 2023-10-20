Исследователи разрабатывают электрический метод изменения потока электронов в квантовых материалах

Команда исследователей из штата Пенсильвания совершила значительный прорыв в области квантовых материалов, разработав новый электрический метод изменения направления потока электронов. Их метод, который был продемонстрирован на материалах, демонстрирующих квантовый аномальный эффект Холла (QAH), может иметь значение для разработки электронных устройств следующего поколения и квантовых компьютеров.

Эффект QAH особенно многообещающий, поскольку он позволяет перемещать электроны по краям материалов без каких-либо потерь энергии. Этот бездиссипативный поток, также известный как киральный краевой ток, устраняет обратное рассеяние и имеет квантованное сопротивление Холла и нулевое продольное сопротивление.

В этом исследовании исследователи разработали изолятор QAH со специфическими свойствами, которые оптимизируют поток электронов. Они подали на изолятор импульс тока длительностью 5 миллисекунд, вызвав изменение внутреннего магнетизма материала и впоследствии изменив направление потока электронов. Эта способность менять направление имеет решающее значение для максимизации передачи, хранения и поиска информации в квантовых технологиях.

Предыдущий метод изменения направления потока электронов основывался на использовании внешних магнитов, но этот подход не был идеальным для небольших электронных устройств, таких как смартфоны. Исследователи обнаружили удобный электронный метод, не требующий громоздких магнитов. Увеличив плотность приложенного тока и сузив изолятор QAH, они добились очень высокой плотности тока, эффективно переключая направление намагничивания и направление электронного транспорта.

Исследователи сравнивают этот переход от магнитного к электрическому управлению в квантовых материалах с переходом в традиционной памяти от старых магнитных методов к новым электронным методам. Они также предоставили теоретическую интерпретацию своего метода и практические доказательства в поддержку своих выводов.

В настоящее время команда работает над способами приостановки движения электронов, чтобы эффективно включать и выключать систему. Они также исследуют методы демонстрации эффекта QAH при более высоких температурах.

Это исследование обещает разработку более совершенных электронных устройств и реализацию потенциала квантовых вычислений.

Источник: Юань В., Чжоу Л.Дж., Ян К. и др. Электрическое переключение киральности краевого тока в квантово-аномальных изоляторах Холла. Нат. Матер. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y