Новый химический инструмент для исследования двойственной природы формальдегида

Университет Лестера разработал новую библиотеку соединений, целью которой является раскрытие многогранной природы формальдегида. Формальдегид — это химическое вещество, которое, как известно, канцерогенно и токсично в высоких дозах, но также считается, что оно играет важную роль в нашей биологии. Соединения, подробно описанные в исследовании, опубликованном в журнале Chemical Science, позволяют ученым более эффективно изучать формальдегид, поскольку он оказался слишком летучим и реакционноспособным, чтобы его можно было легко изучать.

Формальдегид присутствует во всех живых существах и имеет различные применения, например, в качестве клея и стерилизующего агента. Он встречается в природе и вырабатывается в наших собственных клетках. Несмотря на его потенциальную токсичность, появляется все больше свидетельств того, что формальдегид играет решающую роль в нашей биологии. Понимание его токсичных и канцерогенных свойств может помочь ученым найти способы предотвращения или лечения его последствий.

Чтобы исследовать влияние формальдегида на клетки, Университет Лестера в сотрудничестве с Оксфордским университетом разработал новую библиотеку соединений, предназначенных для контролируемого высвобождения формальдегида. Созданные на основе соединений, используемых в косметической промышленности, которые медленно выделяют небольшое количество формальдегида, эти соединения позволяют более точно измерить воздействие формальдегида.

Доктор Ричард Хопкинсон из Института структурной и химической биологии Лестера при Университете Лестера объясняет, что проблема заключается в доставке формальдегида поддающимся количественному определению и контролируемому способу из-за его высокой реакционной способности и летучести. Этот новый химический инструмент обеспечивает решение этой проблемы.

Формальдегид связан с различными типами рака, особенно с раком носа и горла, вызванным вдыханием. Однако новые данные также свидетельствуют о том, что формальдегид играет роль в нашем метаболизме и может быть важным питательным веществом, а не просто токсином. Раскрывая точные функции формальдегида в клетках, исследователи надеются ответить на важные вопросы о его роли в заболеваниях.

Для полного понимания двойственной природы формальдегида и его последствий для здоровья человека потребуются дальнейшие исследования и исследования. Новые химические соединения, разработанные Университетом Лестера, представляют собой ценный инструмент для изучения этого сложного химического вещества.

Источник: Университет Лестера – Химические науки (DOI: 10.1039/D3SC02867D).