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Новый химический инструмент для исследования двойственной природы формальдегида

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Новый химический инструмент для исследования двойственной природы формальдегида

Университет Лестера разработал новую библиотеку соединений, целью которой является раскрытие многогранной природы формальдегида. Формальдегид — это химическое вещество, которое, как известно, канцерогенно и токсично в высоких дозах, но также считается, что оно играет важную роль в нашей биологии. Соединения, подробно описанные в исследовании, опубликованном в журнале Chemical Science, позволяют ученым более эффективно изучать формальдегид, поскольку он оказался слишком летучим и реакционноспособным, чтобы его можно было легко изучать.

Формальдегид присутствует во всех живых существах и имеет различные применения, например, в качестве клея и стерилизующего агента. Он встречается в природе и вырабатывается в наших собственных клетках. Несмотря на его потенциальную токсичность, появляется все больше свидетельств того, что формальдегид играет решающую роль в нашей биологии. Понимание его токсичных и канцерогенных свойств может помочь ученым найти способы предотвращения или лечения его последствий.

Чтобы исследовать влияние формальдегида на клетки, Университет Лестера в сотрудничестве с Оксфордским университетом разработал новую библиотеку соединений, предназначенных для контролируемого высвобождения формальдегида. Созданные на основе соединений, используемых в косметической промышленности, которые медленно выделяют небольшое количество формальдегида, эти соединения позволяют более точно измерить воздействие формальдегида.

Доктор Ричард Хопкинсон из Института структурной и химической биологии Лестера при Университете Лестера объясняет, что проблема заключается в доставке формальдегида поддающимся количественному определению и контролируемому способу из-за его высокой реакционной способности и летучести. Этот новый химический инструмент обеспечивает решение этой проблемы.

Формальдегид связан с различными типами рака, особенно с раком носа и горла, вызванным вдыханием. Однако новые данные также свидетельствуют о том, что формальдегид играет роль в нашем метаболизме и может быть важным питательным веществом, а не просто токсином. Раскрывая точные функции формальдегида в клетках, исследователи надеются ответить на важные вопросы о его роли в заболеваниях.

Для полного понимания двойственной природы формальдегида и его последствий для здоровья человека потребуются дальнейшие исследования и исследования. Новые химические соединения, разработанные Университетом Лестера, представляют собой ценный инструмент для изучения этого сложного химического вещества.

Источник: Университет Лестера – Химические науки (DOI: 10.1039/D3SC02867D).

By Мамфо Брешиа

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