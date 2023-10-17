Новый инструмент искусственного интеллекта обнаруживает и классифицирует сверхновые с помощью автоматизации

Новый, полностью автоматизированный инструмент искусственного интеллекта (ИИ) под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot) успешно обнаружил, идентифицировал и классифицировал свою первую сверхновую. Разработанный в рамках международного сотрудничества под руководством Северо-Западного университета, BTSbot может значительно ускорить процесс анализа и классификации сверхновых за счет исключения человеческих ошибок.

Текущая практика предполагает, что люди работают вместе с роботизированными системами для обнаружения и анализа сверхновых. По оценкам команды BTSbot, за последние шесть лет люди потратили около 2,200 часов на визуальный осмотр и классификацию кандидатов в сверхновые. Автоматизируя этот процесс, BTSbot высвобождает драгоценное время исследователей, чтобы они могли сосредоточиться на других задачах и ускорить темпы открытий.

Роботы и алгоритмы искусственного интеллекта системы BTSbot наблюдали, идентифицировали и связывались с другим телескопом, чтобы подтвердить открытие сверхновой, что стало важной вехой. Следующим шагом будет усовершенствование моделей, что позволит роботам изолировать определенные подтипы звездных взрывов. Удаление людей из цикла дает исследовательской группе больше времени для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез.

Для разработки инструмента искусственного интеллекта команда обучила алгоритм машинного обучения, используя более 1.4 миллиона исторических изображений из почти 16,000 XNUMX источников, включая подтвержденные сверхновые и другие астрономические явления. Затем BTSbot был подвергнут испытанию на недавно обнаруженном кандидате в сверхновую, который был успешно идентифицирован и проверен. Как только кандидат был определен как сверхновая типа Ia, автоматизированная система поделилась открытием с астрономическим сообществом.

Этот прорыв в автоматизации обнаружения и классификации сверхновых может произвести революцию в области астрономии за счет быстрого ускорения темпов открытий и анализа. Используя технологию искусственного интеллекта, исследователи могут сосредоточиться на интерпретации данных и разработке новых теорий о происхождении этих космических взрывов.

Источники: Северо-Западный университет.

Определения:

Сверхновая: Сверхновая — это мощный взрыв, который происходит в конце жизненного цикла массивной звезды и приводит к высвобождению огромного количества энергии.

Автоматизация: использование машин или программного обеспечения для выполнения задач без вмешательства человека.

Машинное обучение: подмножество искусственного интеллекта, которое позволяет системам учиться на данных и повышать свою производительность без явного программирования.