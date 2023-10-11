Могут ли мультивитамины улучшить память у пожилых людей?

Недавние исследования бросают вызов представлению о бесполезности поливитаминов. Фактически, исследования начинают предполагать, что пожилые люди могут получить пользу от их приема, особенно с точки зрения улучшения памяти.

Нейробиолога, специализирующегося на изучении старения мозга, после изучения данных убедили начать принимать поливитамины.

Этот сдвиг во мнении важен, поскольку многие врачи уже давно считают поливитамины неэффективными и ненужными. Однако новые данные показывают, что определенные питательные вещества, содержащиеся в этих добавках, могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции, особенно у пожилых людей.

Снижение памяти является общей проблемой для стареющих людей, и поиск эффективных мер имеет решающее значение. Хотя здоровая диета может обеспечить множество необходимых питательных веществ, пожилые люди все равно могут получить пользу от дополнительной поддержки, обеспечиваемой поливитаминами.

Важно отметить, что поливитамины не следует рассматривать как замену здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон — важнейшие компоненты общего когнитивного здоровья. Однако включение поливитаминов в свой распорядок дня может оказать дополнительную поддержку в поддержании и улучшении функции памяти.

Как и в случае с любой добавкой, перед началом приема поливитаминов желательно проконсультироваться с врачом, поскольку индивидуальные потребности и потенциальное взаимодействие с лекарствами могут различаться.

источники:

– Источник статьи: «Мультивитамины имеют среди врачей репутацию бесполезных».

– Нейробиологическое исследование старения мозга