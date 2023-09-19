Солнечный зонд НАСА «Паркер» обнаружил космическую пыль, образующуюся в Солнечной системе

Солнечный зонд НАСА «Паркер», первая в истории миссия по исследованию солнечной короны, сделала невероятное открытие. Зонд обнаружил космическую пыль, предположительно оставшуюся после формирования нашей Солнечной системы. Это замечательное открытие произошло во время путешествия зонда через один из самых интенсивных корональных выбросов массы, когда-либо наблюдавшихся.

Корональный выброс массы — это мощное извержение плазмы и магнитного поля, исходящего от Солнца. В результате этого взрывного события пыль была отброшена примерно на шесть миллионов миль от Солнца. Однако межпланетная пыль, присутствующая в нашей Солнечной системе, быстро пополнила эвакуированную территорию.

НАСА поделилось этой новостью в социальных сетях, выразив волнение по поводу еще одного открытия, достигнутого солнечным зондом Паркер. Встреча зонда с космической пылью дает ценную информацию о взаимодействии энергии Солнца и близлежащих частиц пыли, оставшихся от комет и астероидов.

Рассеянная пыль демонстрирует слабое свечение, известное как «зодиакальный свет», видимое перед восходом или после захода солнца. Яркость полученных изображений пришлось отрегулировать с учетом отражающих свойств частиц пыли. Это открытие имеет решающее значение для улучшения прогнозов космической погоды и улучшения нашего понимания того, как межпланетная пыль влияет на солнечные вспышки.

Ожидается, что в дальнейшем солнечный зонд «Паркер» будет собирать дополнительные данные по мере того, как Солнце достигнет своего солнечного максимума, фазы, отмеченной повышенной солнечной активностью. Эти данные помогут НАСА понять влияние активности Солнца на окружающую среду Земли.

Это экстраординарное открытие демонстрирует новаторскую работу, проводимую солнечным зондом Паркер по раскрытию тайн нашей ближайшей звезды.

источники:

- Веб-сайт НАСА Parker Solar Probe

– Официальный аккаунт НАСА в Твиттере @NASA.

– Словарь Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/dictionary/coronal%20mass%20ejection