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Солнечный зонд НАСА «Паркер» сделал невероятные кадры массивного коронального выброса массы

ByРоберт Эндрю

сентябрь 19, 2023
Солнечный зонд НАСА «Паркер» сделал невероятные кадры массивного коронального выброса массы

Солнечный зонд НАСА Паркер недавно задокументировал захватывающее дух событие, когда он пролетел через колоссальный корональный выброс массы (CME). Космический корабль, построенный и управляемый Лабораторией прикладной физики Джона Хопкинса, запечатлел все явление на камеру, предоставив ученым беспрецедентные визуальные данные для дальнейшего изучения этих мощных солнечных явлений.

Корональный выброс массы — это мощный выброс плазмы и магнитного поля из солнечной короны, самого внешнего слоя солнечной атмосферы. Эти извержения могут простираться на миллионы миль и распространяться со скоростью до нескольких миллионов миль в час. Когда CME взаимодействует с магнитосферой Земли, он может вызывать геомагнитные бури и нарушать спутниковую связь, энергосети и даже представлять потенциальный риск для астронавтов в космическом пространстве.

Кадры, полученные с помощью солнечного зонда Паркер, предлагают уникальную перспективу КВМ, позволяя поближе познакомиться с этим явлением. Анализируя отснятый материал, ученые надеются получить ценную информацию о физике КВМ и их влиянии на космическую погоду.

Это знаковое достижение является результатом миссии Parker Solar Probe по изучению солнечной короны и пониманию ее поведения. Благодаря инновационному набору инструментов и способности космического корабля противостоять экстремальным температурам и радиации миссия направлена ​​на сбор данных, которые произведут революцию в нашем понимании Солнца и его влияния на Солнечную систему.

Солнечный зонд НАСА «Паркер» продолжает выполнять свою новаторскую миссию, раскрывая тайны Солнца и проясняя наше понимание Вселенной.

Определения:
– Корональный выброс массы (CME): сильный выброс плазмы и магнитного поля из солнечной короны.
– Магнитосфера: область вокруг планеты, где ее магнитное поле взаимодействует с солнечным ветром.
– Солнечная корона: самый внешний слой атмосферы Солнца, видимый во время полного солнечного затмения.

Источник: Лаборатория прикладной физики Джонса Хопкинса.

By Роберт Эндрю

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